ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:南 啓二/本社:東京都千代田区/以下 ソニー銀行)は、WealthNavi for ソニー銀行が、2023年6月末時点で預かり資産500億円を突破したことをお知らせいたします。





WealthNavi for ソニー銀行は、ウェルスナビ株式会社(代表取締役CEO:柴山 和久/本社:東京都渋谷区/以下 ウェルスナビ)が提供するロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を、ソニー銀行のお客さま向けにカスタマイズしたサービスで、2017年12月に取り扱いを開始しました。最大3ヶ月分の手数料をキャッシュバックする、ソニー銀行の優遇プログラムClub Sのステージ獲得条件にWealthNavi for ソニー銀行の残高を合算できるようにするなど、独自のメリットを設けることで、ソニー銀行はウェルスナビとパートナーとしての連携を深めながら貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。



今後も、これまで以上に多くのかたの資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。



ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、およそ50の国と地域の1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。



2.忙しく働く世代向けのサービス

20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。



3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客さまの快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能」は、中核となる技術について特許を取得しています。

自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。



4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%(税込み1.1%)のみ(*)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

(*)現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込み0.55%)の割引手数料を適用



WealthNavi for ソニー銀行のメリット



1.最大3ヶ月分の手数料をキャッシュバック

資産運用開始日から資産運用開始日の属する月の翌々月末までの対象期間にかかるWealthNavi for ソニー銀行の手数料および消費税相当額を全額キャッシュバックします。ソニー銀行に口座をお持ちのお客さまだけの特別なプログラムです。



2.優遇プログラム Club S の判定残高にWealthNavi for ソニー銀行の残高を合算

WealthNavi for ソニー銀行の残高は、優遇プログラム Club S の判定に合算されるため、すでにソニー銀行に預金や住宅ローンをお持ちのかたも、お取り引きの状況に応じてお得な優遇サービスが利用できます。

優遇プログラム Club S の詳細はサービスサイトをご確認ください。



