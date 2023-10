[Foot Locker atmos Japan合同会社]





2023春にスタートした話題の韓国ストリートブランド「Opening Project」が日本初上陸!

atmos/atmos pinkの店舗にて期間限定POP UPの開催が決定いたしました。





【PRODUCT】













STYLE NAME:Opening Project Team Play Hoodie



STYLE NO’:23AW-OPHD01(WHITE,BLACK)、02(BLUE)



SIZE:S,M,L



PRICE(in tax):¥12,100(WHITE,BLACK)、¥17,600(BLUE)













STYLE NAME:Opening Project Identity T Shirt



STYLE NO’:23AW-OPTE01



SIZE:S,M,L



PRICE(in tax):¥8,360











今回のPOP UPを記念して、Opening Projectで大人気のフーディとTシャツがコラボレーション仕様になって登場します。

POP UPではコラボレーションアイテムだけでなくinline商品も多数取り揃えており、日本で実際に手に取ってご覧いただけるのは今期間限定のスペシャルな機会となっております。

コラボレーションアイテムはatmos/atmos pinkのオフィシャルサイトでも10/27(金)10:00~販売いたします。



【POP UP SCHEDULE】

開催日時:2023年10月27日(金)~11月5日(日)

営業時間 11:00~20:00

場所:atmos pink flagship harajuku

住所:東京都渋谷区神宮前6-5-3 イベリアビル



開催日時:2023年11月10日(金)~11月12日(日)

営業時間 11:00~20:00

場所:atmos blue 表参道

住所:東京都渋谷区神宮前4-29-4 Barbizon78



開催日時:2023年11月14日(火)~11月19日(日)

営業時間 11:00~20:00

場所:atmos 新宿

住所:東京都新宿区新宿4-1-1 新宿サウスアヴェニュー 1F



開催日時:2023年11月23日(木)~12月3日(日)

場所:atmos pink shinsaibashi

営業時間 10:30~20:00

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-7 グレースニシムラビル





<ABOUT atmos pink >SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し 続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックスス タイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分の ために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、 スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックス スタイルを提案します。







<ABOUT atmos >URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。







<ABOUT OPNENING PROJECT >URL https://opening-project.com/index.html

OPENING PROJECT(オープニングプロジェクト)は23SSにスタートし、親しみやすさと不規則の間に存在するアーカイブの美しさを空間感のある快適なシルエットと多彩な材料、質感が感じられる素材を探求することで静的なムードに再解釈してバランスを作り出すブランドです。どんなシーンでも活躍できる進化した形のゴープコアスタイルを作り上げ展開します。









