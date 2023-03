[The Orchard Japan]

3幕構成のニュー・アルバム『ATUM』(オータム)から最終幕となる『ATUM: Act 3』は5月5日リリース



7月からはインターポール、ストーン・テンプル・パイロッツらをサポートに迎えた全米ツアーもスタート







photo by Paul Elledge



ザ・スマッシング・パンプキンズが3幕から成るニュー・アルバム『ATUM』の最終幕となる『ATUM: Act 3』を5月5日にリリースすると発表した。同時にアルバムからのリード・シングル「Spellbinding」を公表。グループはハワード・スターンの人気ラジオ番組『The Howard Stern Show』に出演し、番組内で新曲「Spellbinding」を初披露すると共に、ニュー・アルバム『ATUM: Act 3』についての詳細や7月からスタートさせる全米ツアーについて語った。更に、スタジオで「1979」と「Empires」の演奏も披露された。



全33曲、3幕構成のアルバム『ATUM』は、彼らの1995年発表『Mellon Collie And The Infinite Sadness』、そして2000年発表『Machina/The Machines Of God』の続編にあたる。過去4年を掛けてビリー・コーガンが作詞・作曲、プロデュースを行ってきた。アルバムからは22曲が既にリリースされており、先行シングル「Beguiled」は、米Active Rock Charts(6位)とAlternative Radio Charts(12位)の両チャートを現在上昇中。



「Beguiled」 (Official Music Video)







そしてこのたび発表となった北米ツアー『The World Is A Vampire Tour』は、全26公演が予定され、7月28日(金)のラスベガスThe Chelsea at The Cosmopolitanからスタート。スペシャル・ゲストとしてインターポール、ストーン・テンプル・パイロッツらが各所でサポート・アクトを務めるほか、ほぼ全公演で全米レスリング同盟NWA(National Wrestling Alliance)所属の世界最強チャンピオンレスラーらが対戦を繰り広げる。



「私が育った環境では、スージー・アンド・ザ・バンシーズやザ・キュアーのようなバンドの存在を知ることにより、私のような人にも居場所があると教えられました。それがこのツアー『The World Is A Vampire Tour』の目的です。コミュニティ意識を取り戻すこと。世間に馴染めなくても、ここに来れば大丈夫。経験を共有し、他人を尊重するのが目的ですが、最終的には楽しむこと。変わり者だと自負する人々、世の中の全てのアウトサイダーが、一緒に楽しめる真のオルタナティブ・フェスティバルです」と、ツアーについてビリー・コーガンは説明する。



コーガンは自身の人気ポッドキャスト・シリーズ『Thirty-Three With William Patrick Corgan』により、世界中の熱心なパンプキンズ・ファンのニーズに応え、ニュー・アルバム『ATUM』からの新曲をいち早く聴く機会をリスナーに提供。またバンドの輝かしい歴史を様々な局面から掘り下げている。『Thirty-Three With William Patrick Corgan』はiHeartPodcastsにより配信され、iHeartRadio や各所ポッドキャストで聴くことができる。



1988年、スマッシング・パンプキンズの出現により、世界は初めて耳にする彼らのサウンドに驚愕させられた。ロック、ポップ、シューゲイザー、メタル、ゴス、サイケ、エレクトロニックなどのジャンルを網羅し、甘味なメロディ、ひしゃげたディストーション、ドラマチックなオーケストラ、扇動的なギター、豊かな作曲能力、確固たるフックによって万華鏡のようなサウンドをクリエイト。結成当初から彼らは斬新で唯一無二のサウンドを鳴らしていたが、今でもそれは変わらない。彼らはこれまでに、3,000万枚以上のアルバムを全世界で売り上げ、グラミー賞2冠、MTVビデオミュージックアワード2冠、アメリカン・ミュージック・アワードなどを受賞。100万枚のプラチナディスク認定の『Gish』(1991)、400万枚のプラチナディスク認定の『Siamese Dream』(1993)、1,000万枚のダイアモンドディスク認定の『Mellon Collie And The Infinite Sadness』(1995)、100万枚のプラチナディスク認定の『Adore』(1998)、50万枚のゴールドディスク認定の『Machina/The Machine Of Gold』(2000)といった輝かしい歴史を築き上げている。2018年には、『The Shiny And Oh So Bright Tour』と題されたツアーを成功させ、アルバム『Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.』をリリース。2020年には、11作目の2枚組フル・アルバム『Cyr』をリリース。これまで以上に精力的に活動を展開するスマッシング・パンプキンズは2023年、12作目となるニュー・アルバム『ATUM』をリリースする。



【リリース情報】

ザ・スマッシング・パンプキンズ

ニュー・シングル「Spellbinding」配信中

配信リンク:https://orcd.co/spellbinding



ザ・スマッシング・パンプキンズ

ニュー・アルバム『ATUM』

2023年5月5日リリース

https://orcd.co/atum



