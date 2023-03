[The Orchard Japan]

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に全世界で総再生回数37億、チャンネル登録者数が1,760万人を超える韓国発カバー動画の先駆者となったシンガーソングライター・J.Flaが初登場!



自身が作詞作曲を手掛けた「The Hare」を幻想的かつ艶やかな歌声でストリングスと共にオリジナルアレンジで一発撮りパフォーマンス。









YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に2011年に自身のYouTubeチャンネルを開設して以来、全世界での総再生回数37億回を超え、登録者数1,760万人を誇る韓国発カバー動画の先駆者となったシンガー/シンガー・ソングライター、J.Fla(ジェイフラ)が初登場する。



“失敗”を恐れずチャレンジすることでリスナーに寄り添い、癒すことができるアーティストを目指すというJ.Fla。

待望のオリジナル曲での活動もスタートさせた彼女自身が作詞作曲を手掛けた楽曲「The Hare」を8人のストリングスによるオリジナルアレンジと共に幻想的かつ艶やかな歌声で一発撮りのパフォーマンスを披露。



■番組詳細

J.Fla – The Hare / THE FIRST TAKE <3/29(水)22時よりプレミア公開>







■J.Fla コメント

THE FIRST TAKEに出演できて光栄です。

今回歌った「The Hare」という曲は「ウサギとカメ」という童話をモチーフに、私自身とウサギを重ね合わせて書いた曲です。

素晴らしいストリングスの皆さんと一緒に新しいアレンジでパフォーマンス出来て、新鮮な雰囲気で歌うことができました。

「THE FIRST TAKE」という素晴らしいチャンネルとご一緒できて、とても楽しかったです。

ご覧いただく皆さんも、この曲を温かい耳で聞いて下ると嬉しいです。



■「THE FIRST TAKE」とは

「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)はミュージシャンによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日(金)にローンチし、チャンネル登録者は760万人を達成。アーティストの公式チャンネル以外では国内音楽ジャンルで最多の登録者数となり、最速で700万人を達成したチャンネルとなっている。グローバルチャンネルとしての注目度も高く、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」の設立や、2022年の5月3日、4日には初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」(会場:舞浜アンフィシアター)も開催。今もっとも注目を浴びているYouTubeチャンネルである。



■ J.Fla プロフィール

カバー動画で韓国のYouTube登録者数No.1を誇るシンガー/シンガーソングライター。

そのチャンネル登録者数は全世界で1760万人、動画総再生回数は37億回を突破している。

2011年、歌を届ける場所としてYouTubeチャンネルを開設すると、ED Sheeran、Beyonce、MAROON5、BIG BANGなど、洋楽/K-popのジャンルを問わずカバー動画を公開。

その歌声に多くの反響が寄せられた。

自身のアルバム制作のため、韓国でGOODSEN ENTRTTAINMENTを設立。

2022年、J.Flaが作詞・作曲を担当した「Bedroom Singer」「The Hare」とシングルを立て続けにリリース。

全曲自作曲のフルアルバムをリリース予定である。



