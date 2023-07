[エレコム株式会社]

ハイレゾやロスレスといった高品質な音源をデジタルのまま伝送できる



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、パソコンやスマートフォンのUSBコネクターからの音声をUSBコネクター対応のオーディオ機器に音質劣化の少ないデジタルのまま伝送できるUSBオーディオケーブル3タイプを新発売いたしました。







本製品は、ハイレゾやロスレスといった高品質な音源をデジタルのまま伝送できる、USBオーディオケーブルです。デジタル伝送により、信号の劣化が少なく高音質かつクリアな音声を伝送できます。パソコンやスマートフォンから、DACやUSB入力対応のアンプなどのオーディオ機器への接続に最適です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-B、USB-A to USB Type-C(USB-C)、USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)、いずれも長さ約1mの3タイプをご用意しています。

芯線には信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を使用しています。さらにケーブル内部の編組線のカバー率を100%にすることで、外部ノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。

屈曲耐久回数1万回の試験(当社基準)に合格した耐久性に優れたケーブルです。また、ナイロンメッシュケーブルに加え、コネクター部分にはアルミケースを採用することで、高級感のあるデザインになっています。







パソコンやスマートフォンなどとオーディオ機器を接続し、デジタルのまま音声を伝送するUSBオーディオケーブル





USBコネクターからの音声入出力に対応したパソコン/スマートフォンと、USBコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送が可能なUSBオーディオケーブルです。

お手持ちのUSBコネクターに合わせられるよう3タイプをご用意しています。ケーブル長はいずれも約1mです。

1万回の屈曲耐久試験(当社基準)に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。

デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。

ハイレゾ音声の伝送に対応しています。

信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。

ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。

ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、高級感のあるデザインです。

接続機器の仕様により転送ビットレートに制限がかかる場合があります。



▲ コネクター部分にアルミケースを使用した高級感のあるデザイン

▲ 長さは3タイプとも約1m

▲ 1万回の屈曲耐久試験(当社基準)に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブル







ご使用の環境に合わせて選べる3タイプをご用意





■ USB Type-C(USB-C) to USB-B:DH-CB10

USB Type-C(USB-C)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSBオーディオケーブルです。



■ USB-A to USB Type-C(USB-C):DH-AC10

USB-Aコネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-C(USB-C)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSBオーディオケーブルです。



■ USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C):DH-TCC10

USB Type-C(USB-C)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-C(USB-C)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSBオーディオケーブルです。









環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品





自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)









おもな仕様





規格:USB2.0準拠、対応転送速度:最大480Mbps

ケーブル長:約1m(コネクター含まず)

ケーブル太さ:約3mm







製品詳細





<USB-C to USB-B>

型番:DH-CB10

価格:¥2,380(店頭実勢価格)¥2,164(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DH-CB10.html





<USB-A to USB-C>

型番:DH-AC10

価格:¥2,280(店頭実勢価格)¥2,073(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DH-CB10.html





<USB-C to USB-C>

型番:DH-TCC10

価格:¥2,780(店頭実勢価格)¥2,527(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DH-TCC10.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230711-02/







企業情報





エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。





会社概要





会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田幸生



