本日、管理業務主任者試験【解答速報】を実施します！さらに総評…
［株式会社アガルート］
【無料】アガルートアカデミーによる解答速報イベント！
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、管理業務主任者試験当日の12月3日（日）に 「解答速報」「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたします。
■2023年（令和5年）管理業務主任者試験 解答速報
詳細：https://bit.ly/47vytgh
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アガルートアカデミーは2023年管理業務主任者試験の試験当日に「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。
ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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管理業務主任者試験当日、12月3日（日）19：00より解答速報を実施いたします。
解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。
■アガルートアカデミー管理業務主任者試験「X（旧Twitter）」
https://bit.ly/3T6syu7
■詳細はこちら
https://bit.ly/47vytgh
■「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信決定！
解答速報に加えて、
・工藤美香講師による総評YouTubeLIVE
・合格ライン・合格点予想YouTubeLIVE
の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。
■当日のスケジュール
・解答速報：19時00分
・総評：19時30分
・合格ライン・合格点予想：21時30分
※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます
■詳細はこちら
https://bit.ly/47vytgh
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：25,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/03-11:16）
データ提供
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