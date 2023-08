[BEENOS株式会社]

BEENOS株式会社(東証プライム:3328)の連結子会社で、エンターテインメント産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するBEENOS Entertainment株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:玉谷 芳和)が運営をサポートする、株式会社BeBlock(本社:愛知県名古屋市、代表:松村 祐輔)が運営するアニメグッズ・キャラクターグッズ・コラボグッズの総合ショッピングサイト『MeeToMa(ミートマ) https://meeto-ma.com/ 』は全国5箇所で7月15日(土)より期間限定で順次開催されている「ゲームリリース2周年記念IDOLY PRIDE POP UP SHOP」にて販売されたアイドルマネジメントロールプレイングゲーム「IDOLY PRIDE」のリリース2周年を記念したグッズの受注販売を8月11日(金)より開始いたします。





ECサイト『MeeToMa』の概要





『MeeToMa』(ミートマ)は、アニメグッズ、キャラクターグッズ、コラボグッズの総合ショッピングサイトです。最新作品から人気作品、名作まで数多くのタイトルを取り扱い、大好きなキャラクターやアニメのグッズ、欲しかったグッズに会える「Meet To Market」という概念をショップ名に冠しています。

ECサイト『MeeToMa』は、多彩な取り扱い作品に対応したモール型ECサイトのため、作品別の商品の絞り込み、複数作品の商品購入が一度の決済で完了が可能です。



■非売品プレゼントキャンペーン

POP UP SHOPにて、お買い上げ時に、7月15日(土)及び16日(日)に開催された「LAWSON presents IDOLY PRIDE VENUS PARTY The First」の対象チケットをお見せいただいたお客様には、非売品ビジュアルカード<全7種>をプレゼントします(※ランダムでのお渡しのため種類はお選びいただけません)。





■受注販売開始アイテム 一例

























■エポスカード会員様限定お買上げ抽選会について

期間中、POP UP SHOPにて、税込3000円以上お買上げ且つエポスカードでご精算いただいたお客様は、1会計につき1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。





〈景品内容〉

A賞 アクリルパネル 長瀬麻奈(全1種)

B賞 デフォルメキーホルダー(全6種よりランダム1個)

C賞 ユニットロゴステッカー(全6種よりランダム1枚)

※抽選は1会計につき1回とさせていただきます。税込3000円ごとではございません

※レシートの合算はできかねます

※いかなる場合も、ご精算を2回以上に分けることはできかねます

※エポスカードはご本人様のみご利用いただけます

※現金でのお支払い及び他社のクレジットカードをご利用の場合は対象外となります

※エポスカードは、当日の新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください

※抽選会は購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます

※景品はなくなり次第終了となります

※抽選会景品の内容は予告無く変更になる場合がございます



【エポス新規入会特典について】

期間中、POP UP SHOPにてエポスカードに新規ご入会していただいた方へ、ユニットロゴステッカー(全6種コンプリートセット)をプレゼントいたします。

※特典画像は後日公開いたします

※特典は、当イベント期間中に当イベントショップにてご入会された方が対象です。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけないことがございますので、予めご了承ください

※お申し込み条件は満18歳以上の方です(高校生を除く)





■「ゲームリリース2周年記念IDOLY PRIDE POP UP SHOP」開催概要

『MeeToMa』を運営する株式会社BeBlockは以下の5箇所でメディアミックス作品「IDOLY PRIDE」のゲームリリース2周年を記念したグッズを販売しているほか、キャラクターパネル21体やポスターの展示などを実施しています。

※マルイシティ横浜での開催は終了いたしました。



1.【終了済】マルイシティ横浜

住所:神奈川県横浜市西区高島2丁目19-12 3F

開催期間:終了



2.神戸マルイ 4F

住所:兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目7-2 4F

開催期間:8/11(金)~8/20(日)



3.名古屋セントラルパーク

住所:名古屋市中区錦3-15-13先 地下街フロア

開催期間:8/11(金)~8/13(日)



4.モラージュ佐賀 南館1F ナムコ前

住所:佐賀県佐賀市巨勢町牛島730

開催期間:8/25(金)~8/27(日)



5.イオンモール幕張新都心

住所:千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心

開催期間:9/21日(木)~9/25(月)



<イベント内容>

・キャラクターパネル21体の展示

・2周年記念オリジナル商品の販売

・ポスター展示

・キャラクターの私服の再現商品の販売



●マルイ特設サイト

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0610





Groobeeのサポート内容

Groobee(https://groobee.com)はアーティスト・アニメやキャラクターなどのコンテンツに特化した、エンターテインメントに最適な機能が詰まった初期費用0円からスタートできるサイト構築サービスです。サイト上のクリエイティブ、CS対応から物流対応までGroobeeがサポートいたします。1つのコンテンツを取り扱う単独型のECサイト構築に加え、アーティストやコンテンツが複数存在する場合はモール型のECサイト展開も可能です。Groobeeは、Saasとしての提供も行っており、既存のECサイトにも柔軟に対応することが可能です。

さらに、BEENOSグループの展開する越境購入サポートサービス「Buyee(バイイー)https://buyee.jp/」との連携を行うことで世界118の国・地域から商品の購入が可能となり、世界中に日本のエンターテインメントを届けることができます。





BEENOS Entertainment概要

BEENOS Entertainmentは、BEENOSグループの「経験値」「ネットワーク」「データの蓄積」といった3つの強みと新たな「テクノロジー」を駆使し、エンターテインメント産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)とグローバル化を支援しています。

BEENOS Entertainmentは、これまで多くの人をエンパワメントしてきたエンターテインメント産業をテクノロジーで支援し、コンテンツやアーティスト、イベント会場、イベント主催者などのすべての関係者と一体になり、日本のエンターテインメント産業の市場と収益の拡大を図る一助となるよう事業をすすめてまいります。



【会社概要】

社名 : BEENOS Entertainment株式会社

代 表 者 : 代表取締役社長 玉谷 芳和

所 在 地 : 東京都品川区北品川四丁目7番 35 号

設 立 年 月 : 2012年2月

資 本 金 : 30百万円



