[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

~今冬オープン予定のポーカールームのコンセプトブースが登場~



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は、2023年11月25日(土)に、日本アミューズメント産業協会(JAIA)が東京ビッグサイト(東2・3 ホール)にて開催する「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」に出展いたします。







「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」は、一般社団法人日本アミューズメント産業協会(略称:JAIA/東京都千代田区、会長:山下滋)により開催される、国内最大のアミューズメント・エンターテインメント産業の展示会です。

国内外で約260店舗のアミューズメント施設「GiGO(ギーゴ)」等を運営している当社は「ゲーセンだけじゃない、GiGOの今と未来を体験」と題して3つのコンテンツを中心にブースを出展いたします。「GiGO」は都市部や郊外、ショッピングセンターと様々な立地に出店していますが、ゲームセンターとは異なる個性的な業態も複数展開しています。今回はその中でも23年7月に原宿・竹下通りにオープン以来、国内外から多くの注目を集めている推し活専門ショップ「fanfancy+with GiGO」と、日本の代表的なワンハンドスイーツのたい焼きを、様々な人気キャラクターとのコラボでエンターテイメント化した「GiGOのたい焼き」を、「ゲーセン」に留まらない「今」のGiGOとしてご紹介します。

さらに今後出店予定の新業態「ポーカールーム施設 FLIPS(フリップス)」を当ブースにて初公開!「未来」のGiGOとしてご紹介します。ポーカーのイメージを一新する開放的な空間に、同業態で使用するポーカーテーブルを一足早く設置し、実際にプレイすることもできます。GiGOの『今』と『未来』をぜひ体験しに来てください。



●メディア各位:展示会当日、当社ブースにて弊社代表取締役社長 二宮への個別取材が可能です。

ご希望のメディアさまは、下記からご入力ください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

●店舗URL : https://tempo.gendagigo.jp/

●店舗Twitter(X) : https://twitter.com/GENDA_GiGO



出展概要





1・GiGOが提案する新しいポーカールームのコンセプトブースが登場

プレイ人口は1億人を超え、世界中でブームが再燃しているポーカー。そんなポーカーをこれまでにない開放的な空間で思う存分遊べる、ポーカールーム「FLIPS(フリップス)」が今冬オープンいたします。

10台を超えるポーカーテーブルが並ぶ、国内最大級のポーカールームです。近年主流の“テキサスホールデム“や、世界中でもファンの多い“アルティメットポーカー“、”ビデオポーカー“など、さまざまなゲームを楽しんでいただけます。

ポーカールームの場内をイメージして作られたブースでは、本格的なポーカーを体験できる設備のご用意のほか、新業態であるポーカールームをご紹介する冊子の配布を予定しております。



●FLIPS公式HP :https://flips-poker.com/

●FLIPS公式X(旧Twitter):https://twitter.com/FLIPS_SHINJUKU







2.fanfancy+ with GiGO

「fanfancy+ with GiGO」は、2023年7月に原宿にオープンした「推し活専門ショップ」です。本業態は、当社の主力事業であるアミューズメント施設運営の隣接業態として展開され、大変好評いただいております。

「GiGO池袋3号館」に次ぐ店舗となり、株式会社フクヤ協力のもと「推し活」を更に楽しむためのアクリルフレーム等のグッズやオリジナルフード&ドリンクの販売、推しを可愛く撮影できる「ミニチュア撮影スポット」、推しと一緒にお出かけするのにぴったりな可愛い衣装のレンタルなど、推し活を応援するコンテンツがいっぱいです。

出展ブースでは、「fanfancy+ with GiGO」で取り扱っている「推し活グッズ」の一部を販売します。





【販売予定商品(一例)】

・ぬいぷらすらぴぐるみアクリルマルチスタンド ¥1,400

・ルルリボンディスプレイボックス ¥3,300

・ハートアンブレラアクリルフレーム ¥3,300

・デザートプレートアクリルフレーム ¥3,300

・缶バッジアクリルフレームウェディングロゼット ¥2,400

・ポップサイバーゲームアクリルフレーム ¥2,900

・扇アクリルフレーム ¥3,300

・牡丹に蝶アクリルフレーム ¥2,900

・メッセージデザインパーツセット ¥1,600

・ペアフォトカードアクリルフレーム ¥3,300

・クラッシックレースアクリルフレームブロマイドサイズ ¥3,300



※商品は全て税込みです











3.GiGOのたい焼き

「GiGOのたい焼き」は、株式会社くりこの協力のもと「GiGO」の施設内で、ゲームやアニメのキャラクターとコラボした「限定コラボたい焼き」を販売しております。こうした「エンタメとしての食」の展開も積極的に進めており、本業態は全国6か所※1に出店しております。これまで、100種以上ものコラボたい焼きを販売し、お客さまにご支持いただきました。

出展ブースでは、冷たいたい焼き「冷やしGiGOロゴ焼き」を販売いたします。(「GiGOアクリルストラップ」付 価格:500円(税込))どうぞこの機会にお試しください。



※1.池袋(GiGO池袋3号館)・渋谷(GiGO渋谷)・総本店(GiGO総本店)・秋葉原(GiGO秋葉原5号館)・福岡博多(GiGOヨドバシ博多)・GiGOコラボカフェなんば千日前、の全6店舗が営業中。





「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」開催概要

・名称:アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト

AMUSEMENT EXPO in TOKYO BIG SIGHT

・会期:2023年11月25日(土)9:00~17:00 【ビジネス+一般】

・会場:東京ビッグサイト 東展示棟2・3 ホール(東京都江東区有明3-10-1)

株式会社GENDA GiGO Entertainment ブース【3-07】

・主催:一般社団法人日本アミューズメント産業協会(JAIA)

・入場料:ビジネス 無料・オンライン登録制 ※出展社から送付するビジネス登録券が必要です。

一般 有料

小学生以下 無料

・アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト 公式サイト

https://amusementexpo.jp/





GiGOの意味







Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。



