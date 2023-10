[eBay Japan合同会社]

EC体験プログラムを通して、「つなぐ」から2年目は「まなぶ」をテーマに支援を拡大!



インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」(https://www.qoo10.jp/)を運営するeBay Japan合同会社

(本社:東京都港区、代表取締役:グ ジャヒョン)は、社会貢献活動「MOVE by eBay Japan(以下、MOVE)」

の一環として、昨年から、若年女性の支援を目的に活動する一般社団法人若草プロジェクト(所在地:東京都千代田区、代表理事:大谷恭子)への寄附を通じ、日本全国の少女や女性たちを支援する施設・団体を支援しています。その寄附贈呈式を10月11日の国際ガールズデー※にあわせて、2023年10月5日(木)にeBay Japan本社(東京都港区港南)で行いましたことをご報告いたします。

※国際連合が定めた「女の子の権利」などを促進するための日









eBayは1995年の設立以来「すべての人の生活を豊かにする機会を創造する」ことを理念に、世界中でオープンマーケットプレイスを運営してきました。2018年からは、日本において「楽しさを仕掛け、喜びを届ける」ことをミッションに、流行の情報発信基地として、ECのショッピングモールを運営してきました。



昨年2022年5月からは、若草プロジェクトが掲げる支援の3本柱、「つなぐ」「まなぶ」「ひろめる」に共感・賛同し、ファッションサービス「MOVE by Qoo10」のローンチにあわせて、社会貢献活動「MOVE」を開始しました。初年度は、若草プロジェクトを通じ、支援の輪を広げる「つなぐ」をテーマに取り組み、その成果として約535種の衣料品を、日本全国の少女や女性たちへ贈ることができました。



2年目を迎える今年は、衣料品の支援に加え、経済的な自立を目指す「まなぶ」をテーマにした取り組みを開始します。本取り組みでは、学びたい人が、経済・生活環境を問わず、学べる機会を得ることの大切さや、社会貢献に対する「まなび」の必要性を発信します。その施策の一環として、経済的自立に向けて職業体験などを希望する方に対し、ECが体験できるオンライン講座・体験プログラムなどを提供する予定です。



■社会貢献活動「MOVE」の取り組み

1. 一般社団法人若草プロジェクトへの寄附

寄附金額:3,000,000円

2. 「学びに関する意識調査」実施

女性たちの社会課題・社会貢献への意識について若草プロジェクトと共同で調査

3. 衣料品の寄贈

「MOVE by Qoo10」で発生する返品衣料品を新品同様の状態に再生し、支援プラットフォーム「TsunAが~る」を通じて支援団体に寄贈する活動を毎月実施

4.経済的自立に向けた「まなび」の支援

経済的自立に向け職業体験などを希望する方に対し、ECが体験できるオンラン講座・体験プログラムを提供



【一般社団法人若草プロジェクト 代表呼びかけ人(元厚生労働事務次官) 村木 厚子 様 コメント】(抜粋)

厳しい状況を抜け出したい人たちが色々なリスクをおかして生き延びようとしている中で、このような人たちを支援したいという想いで「つなぐ」「ひろめる」「まなぶ」を柱として活動しています。心を寄せてくださる企業と全国の支援団体をつなげるために支援プラットフォーム「TsunAが~る」をつくり運営しています。MOVEはとてもおしゃれなサービスで、ご協力いただくことで少女や若年女性が本当に自分の欲しいものを選ぶことができ、その経験が彼女らの心を動かし、感激してもらえます。また、皆さんが知っている企業が応援してくださることで、彼女たちに社会が自分たちを見てくれているという実感を与えることができます。これまでは「つなぐ」という取り組みでしたが、今後は体験や学習をプラットフォームにのせ「まなぶ」につながる支援の輪を広げていきたいです。



【eBay Japan合同会社 代表取締役 グ ジャヒョン コメント】(抜粋)

昨年から、MOVEという新たなサービスを開始し、若草プロジェクトと一緒になってユニークな活動を展開しています。これは、支援を求めている少女や女性がオシャレを直接選択することができるプロジェクトです。支援プラットフォームに載せるための衣料品の検品・写真撮影・梱包も弊社の社員が全てボランティアで行っています。昨年は、この活動を通して35の施設に530種類以上もの衣料品をお届けすることができました。2年目を迎える今年は更に進化させるかたちで、「まなぶ」取り組みに貢献したいと思っています。具体的には、EC体験プログラムなど「まなぶ」機会の提供を検討しています。今後も、一人でも多くの女性が経済的に自立して豊かな暮らしができるよう支援してまいります。



■一般社団法人若草プロジェクト

URL:https://www.wakakusa.jp.net/about

貧困、虐待、ネグレクト、DV、いじめ、性的搾取、薬物依存、育児ノイローゼ…社会の抱える様々な問題に苦しみ、生きづらさを抱える少女や若い女性たち―自分の苦しさの原因が何であるのかも分からず、心に小さなSOSを抱えながら生きる彼女たち。一見すると豊かな日本社会では、そんな彼女たちの「生きにくい」現状やその問題に対して、多くの偏見や誤解があり、十分な支援がなされていません。若草プロジェクトは、SOSを心に抱えた少女や若い女性たちと、彼女たちを支援する人たち(支援者)とをつなげ、彼女たちの心に寄添う支援を届ける活動をしています。

活動の一環として、支援プラットフォーム「TsunAが~る」を運営しています。全国の約300の施設と連携し、少女や若い女性たちが必要としているサポートと、企業・団体が提供可能なサポートをマッチングしています。



■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」

URL:http://www.qoo10.jp/

本社所在地:東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア9F

事業内容:インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10(キューテン)」を運営しています。2010年に運営を開始した「Qoo10」は、ファッション・ビューティ・スポーツ・デジタル・モバイル・ホームリビング・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー(売り手)は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー(買い手)は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。



■ハイクオリティファッションサイト「MOVE by Qoo10」

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社が、2022年4月1日に「Qoo10」内にローンチしたブランド公式ショップを集めたしオンラインショッピングサービスです。行動(MOVE)、動画(MOVIE)、最新のトレンド(MOVEMENT)、感動(MOVED)という4つのコンセプトから誕生しました。

韓国ファッションのトレンドを反映するなど、国内のアパレルブランドに限らず、海外ブランドを含め、厳選された公式ブランドが商品を販売し、通常の静止画に加え、モデルが商品を着用している動画も閲覧いただけます。



※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



