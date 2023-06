[SB C&S株式会社]

SB C&S株式会社(以下「SB C&S」)は、ヒューレット・パッカード エンタープライズ(本社:米国テキサス州スプリング、社長 兼 CEO:Antonio Neri、以下「HPE」)主催の年次イベントHPE Discover and Partner Growth Summit 2023にて、「HPE Japan Distributor of the Year 2023」を受賞しましたのでお知らせします。受賞は3年連続となります。





「HPE Japan Distributor of the Year 2023」は、お客さまの変革と成長への取り組みに大きく貢献したディストリビュータに贈られるアワードです。SB C&Sは、国内ディストリビュータの中で最大の売り上げを達成したことに加え、HPE GreenLakeへの戦略的な取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。今後もSB C&Sは従来よりHPEが注力する「5G / IoT」「ハイブリッドクラウド」「データ&AI」「デジタルワークプレイス」に加え、アズ・ア・サービスによるコスト最適化、お客さまのDX実現に向けた最適な提案を行います。





HPEブログリンク

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2023/06/hpe-celebrates-its-2023-partner-award-winners-at-hpe-partner-growth-summit.html



HPE Worldwide Partner Ecosystem and Business Development 担当 SVP Gilles Thiebaut 氏のコメント

「2023 HPE Partner Awards」の受賞社を称えることができ、大変光栄です。受賞された販売パートナーさまは、お客さまがイノベーションを起こし、ビジネス成果を上げ、卓越したエクスペリエンスを実現するために尽力され、成功を収めています。パートナーエコシステムはHPE にとって最優先事項であり、この賞は、お客さまのために卓越した結果と成果にご注目いただくための一つの取り組みです。



ヒューレット・パッカード エンタープライズ(HPE)について

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) は、グローバルedge-to-cloudカンパニーとして、あらゆる場所に蓄積される全てのデータの価値を解き放ち、事業の成果を加速させる支援をします。人々の生活そして働き方の向上を目指し、数十年にわたって未来の再考とイノベーションを重ね、HPEは独自でありながら、オープンでインテリジェントなテクノロジーソリューションをアズ・ア・サービスで提供しています。クラウドサービス、コンピュート、HPC & AI、インテリジェントエッジ、ソフトウェア、ストレージを全てのクラウドとエッジにわたって一貫したエクスペリエンスで提供することで、お客さまが新たなビジネスモデルを創出し、新たなエンゲージメントを展開し、運用のパフォーマンスを最大化できるようサポートしています。詳細はhttps://www.hpe.com でご確認ください。



● SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

● その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-18:16)