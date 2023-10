[Foot Locker atmos Japan合同会社]



アメリカの老舗バンダナブランド「エレファント ブランド」と「トウキョウ 23」による第二弾コラボレーションウェアが登場。



「エレファント ブランド」は、1910年~80年代ごろに渡りアメリカ東海岸でバンダナを生産。唯一無二なアーティスティックな意匠で国内外問わず多くのコレクターを魅了しています。



今回も「エレファント ブランド」とタッグを組み、60年代のヴィンテージバンダナの柄を書き下ろしたジャガード編みのカーディガンを展開。ディテールは、60~70年代に見られるカーディガンをイメージした温故知新なルックスに仕上げ、素材には、ミドルゲージのモヘア調によるウール混の糸を使用してふわふわとしたソフトな着心地を実現。さらに、シャギー加工を施して毛足を立たせています。

シルエットはゆったりめのリラックスフィットのため男女問わずユニセックスでの着用が可能。カラー展開は、ブラック、グレイ、サックスの配色でスタイルや好みによってセレクトできるバリエーションで展開。











ストリートファッションに根ざした「トウキョウ 23」がお届けするライフスタイルに寄り添う新作ウェアです。10月21日(土)にTOKYO 23の店頭及びECサイトにて発売。



【PRODUCT】

























TOKYO 23 x ELEPHANT BRAND WOOL SHAGGY V NECK KNIT CARDIGAN

(トウキョウ 23×エレファント ブランド ウール シャギー V ネック ニット カーディガン)



No: ebat3230402-blk

No: ebat3230402-gry

No: ebat3230402-sax

Color: BLACK, GRAY, SAX

Price: 15,950円 (税込)

Size: M, L, XL

Release: 2023年10月21日(土) 発売







About TOKYO 23

URL https://www.atmos-tokyo.com/brands/tokyo23

「TOKYO 23(トーキョー23)」は、2016年に誕生した東京 原宿に店舗を構えるNIKEのJORDAN BRANDに特化した コンセプトショップ。2021年9月に60坪の大型ショップとしてリニューアルオープン。バスケットボールマーケットの新しい存在として業界をリードし、バスケットボール競技者に対し新たなアプローチを行い、独自のバスケットボールカルチャーを発信。



About ELEPHANT BRAND

1910年頃から1980年代頃に渡って主にアメリカ東海岸で生産されてきたアメリカを代表するバンダナブランド。アメリカを代表するバンダナブランドであり、現在でも数多のヴィンテージコレクターやファッションフリークを魅了し続けているブランド。



atmos (アトモス) TEL.03-6629-5075

https://www.atmos-tokyo.com



