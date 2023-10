[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

お客様の仕事を代行・サポートするHELP YOUには、様々なスキルを持った優秀なアシスタントが在籍しています。このたび、そのアシスタントを紹介する資料を公開いたしました。アシスタントの属性や職種別の特徴に加え、採用、研修制度まで紹介します。



◆資料ダウンロードはこちら:https://help-you.me/dl_assistant_introduction







資料リリースの背景





HELP YOUは、お客様の仕事をサポート・代行するオンラインアウトソーシングサービスです。

大切な業務をお任せいただくにあたり、気になるのは「どんな人が代行にあたるのか」「どんな業務を任せられるのか」ということでしょう。

本資料では、HELP YOUに在籍するアシスタントの属性や、業務別の特徴、採用方法や研修制度、お客様の声を公開しています。



◆本資料のダウンロードはこちら

https://help-you.me/dl_assistant_introduction



こんな人におすすめ





・オンラインアウトソーシングに興味がある

・社内スタッフがコア業務に集中するため、外部サービスを検討している

・HELP YOUを利用してみたいが、どんなアシスタントがいるのかわからず不安

・HELP YOUではどんな業務が任せられるのか知りたい



資料の中身について







●お客さまのパートナーでありたい

●どんなひとがいるの?

・在籍アシスタントは約500名!

・実務経験1~5年以上のアシスタントが大多数

・職種別、アシスタントの特徴

・アシスタントご紹介

●アシスタントの採用・研修体制

・特別公開!HELP YOUアシスタントの採用方法

・継続率98%!アシスタント研修制度

●お客さまからの声



◆本資料のダウンロードはこちら

https://help-you.me/dl_assistant_introduction



HELP YOUをご利用のお客さまの事例





◆日本シグマックス株式会社様

社内のリソース不足を補うためにHELP YOUを導入いただきました。販促物の出荷手配Webシステムへの入力代行や資料作成のサポートをアウトソース化することで、社内メンバーの負担が軽減され、コア業務に集中できる環境の構築に成功。社内リソースの拡充とHELP YOUなどの外部リソースの活用により、さらなる事業成長を目指されています。

https://help-you.me/blog/interview-sigmax



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-18:16)