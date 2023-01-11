［ビルドサロン］

法人向け買い切り制オンラインサロン制作・開発業務を専門で承る株式会社ビルドサロン（本社：東京都新宿区、 代表取締役：上村 十勝）は、2023年1月11日時点における最新のオンラインサロン開発における人気機能の統計調査結果（ランキング）について公表しました。





株式会社ビルドサロンが、最新のオンラインサロン開発制作見積もり依頼データから、現在オンラインサロンに必要とされている要件について、人気ランキングを発表しました。





■ データ概要



見積もり依頼数：675件（システム）、375件（制作後サービス）、739件（ソーシャルログイン）

（見積りフォーム https://buildsalon.co.jp/estimate からの見積もり依頼のみ集計。公式LINE/Chatwork/Eメールでの見積もり依頼を除く）

集計期間（システム）：2020年6月16日～2023年1月11日

集計期間（制作後サービス）：2021年2月22日～2023年1月11日

集計期間（ソーシャルログイン）：2020年4月16日～2023年1月11日

調査項目：定型化システム・サービス（独自要件は除外）についての見積もり申請の割合。

調査機関（調査主体）：株式会社ビルドサロン

調査方法（集計方法、算出方法）：見積り依頼フォームからの算出。

備考：定型業務化開始日から起算。同一担当者からの見積もり依頼は最新の１件のみ計上。





■ 備考



・弊社ホームページからお見積もり依頼されたお客様のみ統計に反映されています。

・サンプル数が少ない項目は一部除外しています。

・申請割合は受付開始日を考慮しているため、新しいサービスは申請割合が不安定になる場合がございます。詳細はビルドサロン マーケティング部 までお問い合わせください。

・2022年8月2日以降のプレスリリースより「ZOOM・外部ミーティングツール連携」は「ライブ動画配信機能」として統合するため廃止します。





■ 人気システム開発（ランキング）





順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 自動会費決済機能 60.8%

2位 管理画面制作 53.7%

3位 動画投稿機能 46.8%

4位 面談しながら決めたい 45.6%

5位 ライブ動画配信機能 44.7%

6位 利用規約・個人情報保護方針等作成 43.7%

7位 チャットルーム機能 43.3%

8位 お問い合わせページ 43.0%

9位 会員コミュニティ作成 42.2%

10位 お知らせ機能 41.2%

11位 ダイレクトメッセージ機能 40.3%

12位 コメント機能 40.0%

13位 メルマガ配信機能 35.5%

14位 会員情報エクスポート機能 35.2%

15位 予算内で最適な機能を希望 34.6%

16位 YouTube連携 34.4%

17位 イベント管理機能 33.9%

18位 会員ミーティング開催 32.5%

19位 質問システム 32.4%

20位 アンケート機能 29.9%

21位 よくある質問(FAQ) 28.8%

22位 セキュリティパッケージ 28.8%

23位 コンテンツコピー防止 26.7%

24位 コンビニ決済・ATM決済・各種PAY導入 26.7%

25位 会費のキャリア決済 26.6%

26位 ZOOMウェビナー連携 26.5%

27位 ファイル共有 26.4%

28位 単発販売機能 26.4%

29位 入会前確認事項作成代行 26.3%

30位 予約・決済受付と管理 26.0%

31位 フォロー・お気に入り追加機能 25.7%

32位 サーバー・ドメイン取得代行 25.5%

33位 自動バックアップ 25.3%

34位 会員情報インポート機能 24.5%

35位 銀行口座振込実装 24.4%

36位 プッシュ通知(PWA) 24.1%

37位 管理者のみ投稿 24.0%

38位 ブログ記事作成 24.0%

39位 年齢制限機能 23.8%

40位 コンテンツ投稿通知 23.4%

41位 退会スケジュール 23.3%

42位 アプリリリース（PWA）（ネイティブ） 22.5%

43位 PayPay決済 22.4%

44位 SNS自動投稿 22.3%

45位 招待コード導入 21.7%

46位 階層カテゴリー 21.6%

47位 銀行口座振替実装 21.5%

48位 会社概要ページ等の制作 21.5%

49位 キャプチャ認証 21.4%

50位 サロン内広告掲載 19.7%

51位 ステップメール機能 19.6%

52位 管理者による手動許可 19.4%

53位 音声ライブ配信 19.0%

54位 会員紹介ページ作成 18.2%

55位 利用者マニュアル 18.1%

56位 Eラーニング(LMS) 18.0%

57位 会員ランクバッジ 17.8%

58位 Discord連携 17.6%

58位 会員ログイン失敗時の管理者通知機能 17.6%

60位 ポイントシステム機能 17.6%

61位 NGワード設定 17.5%

62位 会員との契約書締結 17.1%

63位 キーワード収集・分析 16.9%

64位 投げ銭受取 16.8%

65位 都度決済・管理 16.5%

66位 NFTゲーム開発 15.8%

66位 ポイントの店舗利用 15.8%

68位 プラットフォーム構築 15.5%

69位 NDA締結(無料) 15.4%

70位 ハッシュタグ管理 15.3%

71位 ロゴ制作 15.3%

72位 ストーリー投稿 14.9%

73位 あんしんパック 14.4%

74位 メタバース(VR)連携 13.9%

75位 物販(有形商品販売) 13.5%

76位 ステップメール自動配信 13.2%

77位 デザイン 13.0%

78位 会員間レビュー(相互評価) 12.7%

79位 ディスカウント機能 12.5%

80位 レコメンド機能 12.4%

81位 コンテンツ投げ銭受取 12.3%

82位 Basic認証 11.7%

83位 身分証提示・審査 11.7%

84位 タイムライン表示 11.6%

85位 認証マーク申請・付与 11.6%

86位 記事分割公開(無料・有料) 11.3%

87位 会員ランクのスケジュール制限 11.1%

87位 楽天ペイ 11.1%

89位 事前会員登録 11.1%

90位 複数窓口設置 10.8%

91位 寄付受取 10.8%

92位 全ておまかせ 10.7%

93位 会員年齢確認 10.6%

94位 会費クーポン 10.6%

95位 法人(団体)アカウント管理 10.6%

96位 Opensea連携 10.5%

96位 仮想通貨投げ銭 10.5%

96位 発達障害者向けデザイン 10.5%

99位 IDS(侵入検知システム) 10.5%

100位 会員証表示 10.4%

101位 ブロックチェーン保護 10.3%

102位 音声配信(Podcast) 10.1%

103位 Vimeo連携 10.1%

104位 公式マーク申請受理 10.0%

105位 多言語対応 9.6%

106位 マッチングシステム構築 9.6%

107位 抽選システム 9.6%

108位 自社決済 9.4%

109位 後払い(BNPL) 9%

110位 Amazon Pay実装 9%

111位 高齢者向けデザイン 9%

112位 オンライン本人確認(eKYC)導入 9%

113位 メールセキュリティ 9%

114位 AIチャットbot 8%

114位 QRコード開発 8%

116位 外貨決済 8%

117位 セキュリティ自己診断 8%

118位 会員メモ帳 7%

119位 位置情報投稿 7%

120位 求人情報投稿 7%

121位 デザインコンペ 7%

122位 NFT特別会員証 6%

122位 NFT関連開発 6%

124位 コンテンツガチャ 6%

125位 その他（事業者による独自要件） 6%

126位 クラウドファンディング機能 6%

126位 リクルートかんたん支払い 6%

128位 稟議書(仮)・事業計画書作成 6%

129位 Salesforce連携 6%

130位 仮想通貨ウォレット連携 6%

131位 DAO開発 6%

132位 コンテンツNFT化 5%

133位 NFTアート販売 5%

134位 MP3配信 5%

135位 仮想通貨決済 5%

136位 海外展開パッケージ 5%

137位 NFTカード配布 5%

138位 CBT(オンライン試験) 4%

139位 NFTマーケットプレイス 4%

140位 NFTコンテンツ販売 4%

141位 親子アカウント 4%

142位 ライブコマース 3%



システム一覧：

https://buildsalon.co.jp/functions



※TM（商標）表記は一部省略しております。





■ 人気の制作後サービス（ランキング）





順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 面談しながら決めたい 35.9%

2位 未定 23.0%

3位 保守・点検 21.9%

4位 ビルドサロンのSNSで紹介 21.1%

5位 トラブル対応 17.1%

6位 LP制作 16.3%

7位 会員専用問い合わせ対応窓口設置 14.3%

7位 対面打ち合わせ 14.3%

9位 会員トラブル対応委託 13.6%

10位 併走型サポート 13.5%

11位 コンサルティング 11.9%

12位 LINE公式アカウント開設 11.5%

13位 脆弱性検査(ASVスキャン) 11.1%

14位 プレスリリース代行 8.8%

15位 Google広告出稿 7.9%

16位 リーガルチェック 6.3%

17位 クラウドファンディング代行 6.0%

18位 YouTube広告出稿 5.7%

19位 全ておまかせ 5.3%

20位 利用者マニュアル作成 4.9%

21位 システムコピー 4.2%

22位 その他（事業者による独自要件） 1.8%



サービス一覧：

https://buildsalon.co.jp/functions



※TM（商標）表記は一部省略しております。

※ 会員専用問い合わせ対応窓口設置サービスはサンプル数が少ないため、今回は除外しております。





■ 人気のソーシャルログイン開発（ランキング）





順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 LINE 39.4%

2位 Facebook 39.0%

3位 Google 29.0%

4位 面談しながら決めたい 27.3%

5位 Twitter 26.5%

6位 予算内で人気のSNS登録機能を追加 21.1%

7位 Instagram 17.2%

8位 TikTok 8.2%

9位 Yahoo! 7.9%

10位 Amazon 7.8%

11位 不要 5.5%

12位 全ておまかせ 5.2%

13位 Apple 4.9%

14位 LinkedIn 1.6%

15位 その他（事業者による独自要件） 1.4%

16位 mixi 1.3%

17位 Github 1.3%



オンラインサロンソーシャルログインシステムについて：

https://buildsalon.co.jp/archives/functions/sns-oauth



※TM（商標）表記は一部省略しております。

※ 当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。





■ オンラインサロン開発制作のお見積もり





ビルドサロンの無料お見積もりフォーム（ https://buildsalon.co.jp/estimate ）にアクセスし、必要項目を埋めて送信してください。

すぐにオンラインサロン制作開発のお見積もりが可能です。



お見積もりは無料です。 お気軽にご利用ください。



オンラインサロン開発制作サービスについて、無料ミーティングのご予約を受付中です。

こちらからご予約できます。

http://buildsalon.co.jp/meeting

※ 希望する日時がない場合はお問合せください。





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■ 株式会社ビルドサロンとは







オンラインサロンの制作・開発を専門で請け負っているウェブサイト制作会社。

https://buildsalon.co.jp

国際セキュリティ規格 ISO27001認証取得済





■ リリースと取材に関するお問い合わせ



※ こちらはお客様向けプレスです。営業メール・お電話はご遠慮ください。

本社HP: https://buildsalon.co.jp

メール: info@buildsalon.co.jp

電話: 03-6822-4723(代表)

お問い合わせフォーム: https://buildsalon.co.jp/contact

公式LINE: https://lin.ee/psX1A0C



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■ ビルドサロンの事業内容





株式会社ビルドサロンは、オンラインサロンの専門事業者です。オンラインサロン制作業界 『顧客満足度 No.1』『実績が豊富なオンラインサロン制作会社 No.1』『経営者が選ぶオンラインサロン制作会社 No.1』（2021年12月 日本デジタルリサーチ調べ）

・自前オンラインサロンの開発及び制作事業

・オンラインサロン運営代行業務

・既存オンラインサロンのページデザイン

・オンラインサロン関連 CMS プラグインの開発

・既存ブログからのコンテンツ移行作業

・その他会員制サイトの受託開発業

・オンラインサロン運用ブログの運営

https://buildsalon.co.jp/blog



※当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/11-21:16）