[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2023年12月8日(金) ~2024年1月14日(日)



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は、2023年12月8日(金)より、GiGOグループが運営する店舗にて12月15日(金)より公開される映画『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』とコラボレーションした限定企画を開催いたします。







【パウ・パトロール×GiGOキャンペーン概要】





■キャンペーン名

パウ・パトロール×GiGOキャンペーン



■開催期間

2023年12月8(金)~2024年1月14(日)



■対象店舗

全国のアミューズメント施設

※対象店舗は特設HPをご確認ください。



■キャンペーン内容

対象のクレーンゲームへ500円投入されたお客さまに映画『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』のイラストを使用した缶バッジを1個進呈いたします。(全8種)

※ノベルティの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。

※数に限りがございます。先着順でなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。





「パウ・パトロール」限定プライズ景品





「パウ・パトロール」の限定プライズ景品が当社の対象店舗限定で登場いたします。



・パウ・パトロール パンブー食器セット ~GiGOグループのお店限定~

種類:全1種

パッケージサイズ:H約300mm×W約410mm

展開日時:2023年12月8日(金)

対象店舗:全国199店舗とGiGO ONLINE CRANE



・パウ・パトロール 巾着付ブランケット ~GiGOグループのお店限定~

種類:全2種

パッケージサイズ:H約170mm×W約250mm

展開日時:2023年12月8日(金)

対象店舗:全国199店舗とGiGO ONLINE CRANE



・パウ・パトロール トイカメラ ~GiGOグループのお店限定~

種類:全2種

パッケージサイズ:H約170mm×W約170mm

展開日時:2023年12月8日(金)

対象店舗:全国199店舗とGiGO ONLINE CRANE



・パウ・パトロール 望遠鏡 ~GiGOグループのお店限定~

種類:全4種

パッケージサイズ:H約130mm×W約400mm

展開日時:2023年12月8日(金)

対象店舗:全国199店舗とGiGO ONLINE CRANE





▲パウ・パトロール パンブー食器セット ~GiGOグループのお店限定~





▲パウ・パトロール 巾着付ブランケット ~GiGOグループのお店限定~



▲パウ・パトロール トイカメラ ~GiGOグループのお店限定~



▲パウ・パトロール 望遠鏡 ~GiGOグループのお店限定~



「パウ・パトロール」とは





スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、テクノロジーに強い男の子・ケントと子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、ラブル、ズーマ、ロッキー、スカイという子犬たちは、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。



パウ・パトロールは、テレビ東京系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Netflixや、Prime Videoのニコロデオンチャンネルなど、各種配信サービスでもご覧いただけます。



【各種公式サイト】





「パウ・パトロール」公式サイト:https://pawpatrol.jp/

映画「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」サイト:https://www.pawpatrol-movie.jp/

キャンペーン特設ページ:https://tempo.gendagigo.jp/cp23/pawpatrol/

GiGO ONLINE CRANE:https://gigo-cranegame.com/ja





フォロー&リポストキャンペーン





「パウ・パトロール」とのコラボレーション企画を記念してTwitterにてフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。

X(旧Twitter)アカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO )をフォローの上で、該当の投稿をリポストされたお客さまの中から抽選で3名様に「発売商品(計7点)コンプリートセット」を進呈いたします。



実施日時: 2023年11月24日(金) ~ 2023年12月14日(木)

応募規約: https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html



【GiGO PRIZE(ギーゴプライズ)とは】





株式会社GENDA GiGO Entertainmentが贈るプライズブランドです。

アニメ、コミック、ゲームコンテンツのキャラクターグッズ等のオリジナル景品の企画・製作を行って参ります。





【権利表記】

(C)2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. Paramount logo TM & (C)2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.



(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



