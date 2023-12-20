順天堂大学AIインキュベーションファームが、KPMGジャパン…
［学校法人 順天堂］
順天堂大学AIインキュベーションファーム KPMGとの共催セッション ～学外を巻き込んだエコシステムの構築～
順天堂大学では、人工知能(AI)、 Internet of Medical Things (IoMT)、デジタルヘルス等に関わる研究・開発・社会実装における産学官民連携の強化、及び産業創出の好循環を生み出す次世代医療エコシステム形成を目指して、2021年12月1日付けで大学院医学研究科に研究センター「AIインキュベーションファーム（aif）」を設置いたしました。
今年度aifは経済産業省の「地域オープンイノベーション拠点選抜制度：J-イノベ」の拠点に採択をされ、全国の大学のイノベーション拠点との連携を推進させることができる環境を与えて頂きました。また、東京都のスタートアップ推進拠点である「NEXｓ Tokyo」や「TIB; Tokyo Innovation Base」のパートナーにもなり、これらのネットワークを最大限に活用し、多くの方々と共創できる環境構築を推進させていきたいと考えています。
今回のイベントは、KPMGとの共催イベント第２弾として、「学外を巻き込んだエコシステムの構築」というテーマでのセッションを行います。ゲストスピーカーとしてオムロンベンチャーズ株式会社のテクノロジースペシャリスト；小竹康代氏にお話を頂くと共に、その後、テーマに沿ったパネルディスカッションを行う予定です。
なお、イベント終了後にはネットワーキングの時間も設けております。新たなネットワーク構築の場となりますと幸いです。
【日時】
2023年12月25日15:00～16:00
【会場】
オンサイト：順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス 7号館1階 カンファレンスルーム（https://www.juntendo.ac.jp/access/）
オンライン：Zoomウェビナー
【プログラム】
１．開会挨拶 順天堂大学より
２．Session1：「オムロンベンチャーズにおけるCVCの取組み」
小竹 康代 氏 オムロンベンチャーズ株式会社
３．Session2：「順天堂大学AIインキュベーションファームの今後の展望」
猪俣 武範 氏 順天堂大学 准教授、aif副センター長
４．Session3：「順天堂大学AIインキュベーションファームを中心とした産官学の連携について」
猪俣 武範 氏 順天堂大学 准教授、aif副センター長
小竹 康代 氏 オムロンベンチャーズ株式会社
阿部 博 氏 有限責任 あずさ監査法人 常務執行理事
５．AIインキュベーションファーム事務局からのお知らせ
６．閉会挨拶 阿部 博 氏 有限責任 あずさ監査法人 常務執行理事
※閉会後、ネットワーキング（オンサイトのみ）
【参加費】
無料（※要事前登録）
【申込方法】
下記URLよりお申込みください。
https://forms.office.com/e/9hbH8EQqBk
【お問い合わせ先】
順天堂大学大学院医学研究科AIインキュベーションファーム事務局
aif-office-ml@juntendo.ac.jp
https://research-center.juntendo.ac.jp/aif/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-13:46）
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