~バロックジャパンリミテッド 村岡 美里氏、トゥモローランド 中島 弘子氏をゲストに迎え、アパレル販売員としてはたらく魅力、リアル・デジタルで通用する接客スキルを発信~



転職サービス「doda(デューダ)」などを提供するパーソルキャリア株式会社が運営する、アパレル・ファッション業界専門の転職支援サービス「クリーデンス」は、株式会社バニッシュ・スタンダードが運営するスタッフDXのアプリケーションサービス「STAFF START」とアパレル販売員の価値向上を目的に協業することをお知らせいたします。協業施策の第一弾として、2023年3月8日(水)に、デジタルとリアルのナンバーワン販売員によるセミナーを実施します。





セミナーURL: https://www.crede.co.jp/contents/news/906_seminar.html









■協業背景

~販売員の価値を高め、イキイキとはたらく状態を目指したいという想いが一致~

コロナ流行をきっかけに、アパレル・ファッション業界は先行き不透明な状況が続き、業界ではたらく人々の多くは、自身のキャリアや将来に大きな不安を抱えるようになりました。

こうした状況を受け「クリーデンス」では、現状を打破し、イキイキはたらくことができる環境をつくりたいという想いで、「学ぶFASHION WEEK」をはじめとしたスキルアップセミナーやアパレル・ファッション業界ではたらく人同士でキャリアについて考えるワークショップなどを開催。2022年11月には、ライフスタイルにあった多様なはたらき方の推進、そして、販売員の価値が正しく評価され、それに見合った報酬が受けられる環境づくりを目的とした「販売員価値向上プロジェクト※1」発足させるなど、アパレル・ファッションの世界に関わる全ての人が、それぞれが持つ能力を発揮できる状態を目指し、様々な取り組みを行っています。



バニッシュ・スタンダード社が運営する「STAFF START」も同様に、小売・サービスをはじめとした様々な業種の企業・ブランドと共に、「店舗スタッフの接客を、もっと、ずっと、未来まで。」をスローガンに、販売員のEX向上に取り組む「STAFF EX PROJECT※2」を発足させるなど、販売員がモチベーション高くはたらくことができる環境づくりに注力しています。



今回は、「販売員価値向上プロジェクト」「STAFF EX PROJECT」それぞれの、販売員の価値を高め、販売員自身が「販売」という職業に誇りを持ちイキイキとはたらく状態を目指したいという想いが一致し、協業する運びとなりました。これまでに25万人以上のアパレル・ファッション業界のキャリア支援を行ってきた「クリーデンス」の持つノウハウと、2,100ブランド以上に導入され18万人以上のスタッフの報酬アップに取り組む「STAFF START」のデータを掛け合わせることにより、アパレル販売員の価値向上への寄与、そして販売員という仕事の素晴らしさを発信してまいります。

※1「販売員価値向上プロジェクト」について:https://www.crede.co.jp/client/news/221214_newsrelease.html

※2「STAFF EX PROJECT」について:https://www.v-standard.com/news/221214-exp/



■セミナー詳細

~販売員が担う役割が多様化する今、企業・販売員から求められている“学びの場”を提供~

協業施策第一弾として、接客スキルや意欲向上を目的としたセミナーを開催します。

アパレル・ファッション業界は、コロナ禍を経て変革期を迎え、多くの企業がブランドや店舗の在り方を見直すとともに“販売員”が担う役割も変化しています。販売員に求められる役割は、今やリアル(実店舗)での接客に留まらず、デジタルとリアルをつなぐことよる売上創出、店舗やSNSを通じたブランド世界観の体現、SNSやECプラットフォームを活用して自身をPRすることによるブランド認知向上、またこれらを行うことでのブランドや販売員自身のファン創出など多岐にわたります。

環境が目まぐるしく変化する中、販売員は自身のスキルや知識、接客手法を日々アップデートする必要が高まる一方で、企業が販売員に“学びの場”を提供する機会は限られているのが現状です。そこで今回は、まさに今企業そして販売員から求められている“学びの場”を提供すべく、セミナーを開催する運びとなりました。

本セミナーでは、「すぐに実践できるスキル」はもちろんのこと「アパレル販売員としてのキャリアの可能性」を示せるよう、業界の第一線で活躍する方々をパネリストにお迎えし、リアル・デジタル双方に通用する接客のスキルをはじめ、販売・接客の魅力をお話しいただきます。

これにより、アパレル・ファッション業界ではたらく人が販売員の仕事の魅力を再認識し、明日からのはたらくモチベーションが向上すること、また、販売員を目指す人たちにとっては、本業界ではたらきたいという気持ちを後押しする場となることを目指しています。



【概要】

日時:2023年3月8日(水) 19:00~20:15

会場:オンライン会議システム「Zoom」のウェビナー機能を活用

参加費:無料

参加対象:アパレル・ファッション業界ではたらいている方(就業職種問わず)

アパレル・ファッション業界の販売員を目指している方

申し込み:https://service.crede.co.jp/230308seminar



【登壇者】

株式会社バロックジャパンリミテッド 村岡 美里氏(「STAFF OF THE YEAR」初代グランプリ)

株式会社トゥモローランド 中島 弘子氏(丸の内 接客ロールプレイングコンテスト優勝者)



【ファシリテーター】

接客販売トレーニング&コンサルティング事務所 kocori(ここり)代表 坂本 りゅういち氏



■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス人材のキャリア戦略プラットフォーム「dodaX」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/



■アパレル・ファッション業界専門の転職支援サービス「クリーデンス」について< https://www.crede.co.jp/ >

「クリーデンス」は、パーソルキャリア株式会社が運営するアパレル・ファッション業界専門の転職支援サービスです。2001年のサービス開始より「ファッションは、人が創る。」を理念に掲げ、ファッションの世界に携わるすべての人たちが、それぞれの持つ能力を充分に活かせるような環境の実現を目指しています。また、2015年からは転職支援(採用)以外に、法人向けの教育・育成支援サービスも開始。近年はこの領域を強化しています。時代の感性をリアルタイムで捉えながら、アパレル・ファッション業界を支える“人”に関する情報を独自の視点で収集・発信し、業界全体が常にいきいきとしたワークフィールドであり続けるために貢献します。



