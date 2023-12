[株式会社 横浜八景島]

開催期間:令和5年12月27日(水)~令和6年1月8日(月・祝)







上越市立水族博物館『うみがたり』では、令和5年12月27日(水)~令和6年1月8日(月・祝)の期間、「うみがたりのお正月 2024」を開催します。

エントランスには門松を設置し、お正月の雰囲気が感じられる館内で、干支水槽や干支ダイバーなど、令和6年の干支「辰」にちなんだ展示やイベントを実施します。そのほか、人気の水中ドルフィンパフォーマンス「Art of Dolphin」のニューイヤーバージョン(以下、「ニューイヤーver.」)で『うみがたり』の生きものが新年を祝います。

また、約2万匹のマイワシが縦横無尽に泳ぐ「舞鰯シャイニリュージョン」が、この冬から新たにマイワシの群泳と水槽内に発生させるバブルによって、まるで雪に包まれているような体験ができる「舞鰯シャイニリュージョン~Japanese Snow Dome~」にバージョンアップします。

「明日だれかと行きたくなる 明日だれかに教えたくなる 水族博物館」を目指して、令和6年も「新しい発見と物語」を提供していきます。

大水槽干支ダイバー給餌







うみがたり大水槽」の生きものたちに、お年玉として餌をプレゼントします!プレゼントを渡すのは、令和6年の干支である辰(タツ)ダイバー!

「うみがたり大水槽」の各所を泳ぎながら魚たちに餌を与えます。辰ダイバーに集まってくる魚たちの様子や、形を変えながら迫ってくる魚群をお楽しみください。



水中ドルフィンパフォーマンス Art of Dolphin~ニューイヤーver.~







水中ドルフィンパフォーマンス「Art of Dolphin」をニューイヤーver.で実施します。「Art of Dolphin」は、水中でのイルカの躍動感や美しさ、繊細さを間近でご覧いただけるのが魅力の冬期限定パフォ―マンスです。

お正月にちなんで晴れ着姿に身を包んだトレーナーと 一緒に、幻想的なパフォ―マンスを繰り広げます。



新年の干支「辰」や「おめでたい」を連想する生きものが登場 干支水槽







令和6年の干支「辰」にちなんで「タツノオトシゴ」の仲間が登場します。

12月中は、令和5年の干支「卯」にちなんで、ウサギのようにぴょんぴょんと飛び跳ねて移動する「トビハゼ」も同時に展示します。



新年の運勢を占う!? うみがたりおもしろ魚(イヨ)みくじ2024





毎年恒例のおみくじが今年も登場!



今年は、新潟県にゆかりのある魚4種とシークレット1種の計5種類!

おみくじには、生きものの名前に合わせた少しユニークな運勢が記載されています。

年の始まりに運試しをしてみてはいかがでしょうか?



レストランテ ロス クエントス デル マール 三が日限定 エビのお味噌汁







1階レストラン「レストランテ ロス クエントス デル マール」では、新年の三が日限定でエビのお味噌汁を

販売します。能生沖で獲れたエビの頭をたっぷり使用した旨味あふれる出汁に、地元山本味噌さんの「雪ん子みそ」を使用したオリジナルブレンド味噌を加え、体の芯から温まる一品に仕上げました。



ミュージアムショップ レガーロ「福袋発売」







1階「ミュージアムショップ レガーロ」では、今回の福袋でしか手に入らないぬいぐるみをはじめとする、人気アイテムが6~7点入ったお得な福袋(定価8,000円相当)を販売します。

早々に売り切れてしまうほど人気の福袋です。



マイワシのきらめきとバブルが雪のようにお客さまを包み込む

舞鰯シャイニリュージョン~Japanese Snow Dome~







約2万匹のマイワシが縦横無尽に泳ぐ人気イベント「舞鰯シャイニリュージョン」が、この冬限定でマイワシの群泳と水槽内に発生させたバブルにより、まるで雪に包まれているような体験ができる「舞鰯シャイニリュージョン~Japanese Snow Dome~」にバージョンアップします。

「舞鰯シャイニリュージョン」は令和4年3月から開始したイベントで、約2万匹のマイワシが音楽に合わせて



縦横無尽に大水槽を泳ぎ回る姿をご覧いただけるパフォーマンスです。「餌を求めて群れて泳ぐ」というマイワシの生態を利用しており、マイワシの鱗が自然光に反射してきらめく様子は、生命の美しさを感じられます。

今回は「うみがたりチューブ」周辺にバブル演出を施し、マイワシの群泳による輝きに雪を連想させるバブルが重なり、まるでスノードームの中にいるような、上越の雪景色を思わせる幻想的な空間で、より命のきらめきが際立ちます。



上越の四季を水槽で再現!

和水槽「冬~Joetsu Winter~」「春~Joetsu Spring~」







3階ロビーに上越の四季をイメージした水槽を設置します。上越の季節の移り変わりに合わせ、冬期は「雪化粧に

包まれた上越」を、春期は「雪解けし春が訪れた上越」をイメージした水槽に、それぞれメダカの仲間を展示します。

日本らしさ、上越らしさをふんだんに楽しめます。



ウインタースポーツと一緒にうみがたりを楽しもう!「リフト割」







近隣施設との相互割引を実施します!

当館利用時に苗場スキー場、八海山スキー場、妙高杉ノ原スキー場、奥只見湖遊覧船のチケットをご提示いただくと、お得に『うみがたり』をご利用いただけます。















開館時間





10:00~17:00

料金







※ 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(全ての等級)を、お持ちの方は、個人料金の5割引となります。

(対象者1名に対して、介助者1名まで個人料金の5割引き)

障がい者手帳アプリ「ミライロID」もご利用いただけます。

※ 年間パスポートの作成時に、パスポート所有者となる方の顔写真の撮影を行いますので、必ず所有者となる方ご本人がご来館ください。

※ 年間パスポートの購入時に、本人確認書類等は必要ありません。

※ その他入館券ご購入時に、年齢を確認するための書類等は特に必要ありません。







