［株式会社SBI証券］

～友人や同僚、家族におススメしたいネット証券第1位に～



株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2022年12月22日（木）に、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：塚本良江、以下「NTTコムオンライン」）が発表した「NTTコム オンライン NPS(R)ベンチマーク調査 2022」において、ネット証券部門1位を受賞しましたのでお知らせします。







NPS(R)※は、「Net Promoter Score（ネットプロモータースコア）」の略で、「企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼があるか」を数値化した顧客ロイヤルティを測る指標です。「あなたはこの企業（製品/サービス/ブランド）を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか？」という質問から0～10の11段階で評価されます。NTTコム オンラインでは、NPS(R)の指標を共同開発した米国NICE Satmetrix社の調査手法に基づき、業界別のNPS(R)ベンチマーク調査を実施し、業界リーダーとなる1位企業の表彰を行っています。



今回の調査において、当社は「取扱商品の豊富さ・魅力」や「手数料とサービスのバランスの良さ（コストパフォーマンス）」において高い評価をいただき、ネット証券でNPS(R)1位となりました。



当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努めていきます。



※ Net Promoter(R)およびNPS(R)は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ（現NICE Systems,Inc）の登録商標です。



＜NPS(R)ベンチマーク調査2022 ネット証券部門 調査概要＞

調査対象企業：（アルファベット順、50音順）

auカブコム証券、GMOクリック証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券

調査方法 ：NTTコム リサーチによる非公開型インターネットアンケート

調査期間 ：2022年11月7日から2022年11月14日まで

有効回答者数：2,621名

調査対象 ：インターネットリサーチモニターのうち調査対象企業となるネット証券会社において

過去1年以内に取引経験がある人

回答者の属性：【性別】男性：74.2%、女性：25.8%

【年代】20代以下：6.5%、30代：18.0%、40代：27.4%、50代：21.9%、60代以上：26.2%

URL ：https://www.nttcoms.com/service/nps/report/net-sec/



＜金融商品取引法に係る表示＞

商号等 ：株式会社SBI証券 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人日本STO協会



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