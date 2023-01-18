「NTTコム オンライン NPS(R)ベンチマーク調査 20…
［株式会社SBI証券］
～友人や同僚、家族におススメしたいネット証券第1位に～
株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2022年12月22日（木）に、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：塚本良江、以下「NTTコムオンライン」）が発表した「NTTコム オンライン NPS(R)ベンチマーク調査 2022」において、ネット証券部門1位を受賞しましたのでお知らせします。
NPS(R)※は、「Net Promoter Score（ネットプロモータースコア）」の略で、「企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼があるか」を数値化した顧客ロイヤルティを測る指標です。「あなたはこの企業（製品/サービス/ブランド）を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか？」という質問から0～10の11段階で評価されます。NTTコム オンラインでは、NPS(R)の指標を共同開発した米国NICE Satmetrix社の調査手法に基づき、業界別のNPS(R)ベンチマーク調査を実施し、業界リーダーとなる1位企業の表彰を行っています。
今回の調査において、当社は「取扱商品の豊富さ・魅力」や「手数料とサービスのバランスの良さ（コストパフォーマンス）」において高い評価をいただき、ネット証券でNPS(R)1位となりました。
当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努めていきます。
※ Net Promoter(R)およびNPS(R)は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ（現NICE Systems,Inc）の登録商標です。
＜NPS(R)ベンチマーク調査2022 ネット証券部門 調査概要＞
調査対象企業：（アルファベット順、50音順）
auカブコム証券、GMOクリック証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券
調査方法 ：NTTコム リサーチによる非公開型インターネットアンケート
調査期間 ：2022年11月7日から2022年11月14日まで
有効回答者数：2,621名
調査対象 ：インターネットリサーチモニターのうち調査対象企業となるネット証券会社において
過去1年以内に取引経験がある人
回答者の属性：【性別】男性：74.2%、女性：25.8%
【年代】20代以下：6.5%、30代：18.0%、40代：27.4%、50代：21.9%、60代以上：26.2%
URL ：https://www.nttcoms.com/service/nps/report/net-sec/
＜金融商品取引法に係る表示＞
商号等 ：株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第44号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/18-18:46）
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