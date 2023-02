[パーソルキャリア株式会社]

「新しいはたらき方」×「これからのライフスタイル」MEET UP EVENTS~多様なはたらき方や生き方を複数選択するマルチステージ時代を紐解く~



転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社のプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro(ハイプロ)」< https://hipro-job.jp/ >は、株式会社KDDI総合研究所が推進する、先進的な生活者と未来を見据えた新たなライフスタイルを共創する「FUTURE GATEWAY」<https://future-gateway.jp/>と、2023年3月に「新しいはたらき方」×「これからのライフスタイル」をテーマにMEET UP EVENTS (計3回シリーズ)を開催します。





イベントURL: https://future-gateway.jp/lp/meetup_202303/





開催の経緯と詳細

海外の研究によると、2007年に日本で生まれた子どもの半数が107歳より長く生きると推計され(厚生労働省「人生100年時代構想会議中間報告」より引用)、「人生100年時代」を生き抜くために、はたらき方・生き方のアップデートが求められています。

これまで人生は、「教育」「仕事」「引退」という3つのステージで捉えられてきました。しかし、「人生100年時代」に突入し、「マルチステージ」という考え方が注目を集めています。これは、会社勤め、フリーランス、リスキリング(学び直し)、副業・兼業、起業など、様々なステージを行き来しながら、複数のキャリアを選択し、多様なはたらき方、そしてありたいライフスタイルを実現するという生き方です。

こうした生き方が注目される中、マルチステージを生きるとは具体的にどのようなことなのでしょうか。



そこで今回、これからのはたらき方・ライフスタイルを考えるきっかけを提供する「MEET UP EVENTS」を開催する運びとなりました。本イベントでは「持たない暮らし~所有からの解放~」「ウェルビーイング」「Learning Community」をテーマに、マルチステージな生き方を実践している方をゲストにお招きし、「こだわりのはたらき方」や「こだわりのライフスタイル」についてさまざまな角度からお話しいただくとともにマルチステージ時代のライフスタイルを紐解いていきます。



【概要】

開催日時:1.2023年3月6日(月)18:00~20:30(17:30開場)

2.2023年3月16日(木)18:00~20:30(17:30開場)

3.2023年3月23日(木)18:00~20:30(17:30開場)

開催場所:KDDI research atelier

所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 オークラプレステージタワー18階

交通機関 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅下車 出口A1・A2 徒歩4分

東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅下車 徒歩7分

東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅下車 出口3 徒歩10分

東京メトロ銀座線・東京メトロ南北線「溜池山王」駅下車 出口14 徒歩10分

MAP: https://www.kddi-research.jp/sites/default/files/Map_Toranomon_202012_r4.pdf

定員:各回30名(オフライン)※オンライン配信はありません

参加費:無料

お申込み: https://future-gateway.jp/lp/meetup_202303/



【各回タイムスケジュール】

17:30~18:00:開場

18:00~18:20:オープニング

18:20~19:30:「新しいはたらき方」×「これからのライフスタイル」パネルディスカッション

19:30~20:30:交流会(任意)

※交流会は、各回ゲストやFUTURE GATEWAY関係者と、これからのライフスタイルについて情報交換をする等、交流を深める時間となっています。お気軽にご参加ください。



【各回テーマ】









■”未来のライフスタイル”を先取りし 先進的な生活者との共創を推進する「FUTURE GATEWAY」について< https://future-gateway.jp/ >

「FUTURE GATEWAY」では、中長期的な社会・生活者の課題解決に繋がる新たな生活様式を、先端技術を用いて社会実装する取り組みを加速するため、先進的なライフスタイルを実践している生活者の方々を中心として、多様なパートナーとの共創による応用研究を推進しています。KDDI総合研究所では「FUTURE GATEWAY」に参画する先進的な生活者を、「能動的に世界の制約や境界を越えていく人々」として「越境走者=t’runner(ランナー)」と呼称します。発音しないt’の文字には、trans-(越える) という言葉の意味を持たせ、transform(世界を変える)、transfer(未来に届ける)、transparent(境界を透明にする)など、越境走者のコアとなる活動を表現しています。「FUTURE GATEWAY」では「t’runner」 とともに複数のプロジェクトを立案し、KDDI research atelierを本部拠点としながら未来を見据えた新たなライフスタイルの実現に取り組んでいます。



■新たなライフスタイルを提案する応用研究拠点「KDDI research atelier」について< https://rp.kddi-research.jp/atelier/ >

KDDI research atelier(https://rp.kddi-research.jp/atelier/)は、2020年12月に、東京 虎ノ門に開設された、KDDI総合研究所の調査·応用研究拠点。本拠点では、次世代社会構想「KDDI Accelerate 5.0」(https://www.kddi-research.jp/kddi_accelerate5_0/)をもとに、KDDIグループのアセットを活用しながら国内外の企業や研究機関とパートナーシップを組み、中長期的な社会·生活者の課題の解消と、生活者一人ひとりに最適化されたライフスタイルの実現を目指しています。また、「KDDI Accelerate 5.0」で示した7つのテクノロジーの応用研究を推進し、実現に向けた取り組みを加速していきます。



■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について< https://hipro-job.jp/ >

人生100年時代への突入、コロナ禍でリモートワークが普及・浸透したことなどにより、はたらき方や雇用のあり方が大きく変わってきています。企業を取り巻く環境も劇的に変化し、産業構造も変わりつつあります。こうした中、複雑なビジネス課題を解決するためには、企業と従業員の雇用契約だけでは対応しきれない状況も生まれています。こうした現状を変え、新しい人材活用(タレントシェアリング)を当たり前にするために誕生したのが、「HiPro(ハイプロ)」です。「HiPro」は「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、企業は課題解決に必要な人材と出会うことができ、個人は自分のスキルにあったプロジェクトを探すことができる、業界初のプロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。「HiPro」の展開により、これまでの経験とスキルを生かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。



■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/



