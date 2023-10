[株式会社カネボウ化粧品]

2023年10月27日(金)オープン



日本の繊細な美意識を発信するプレステージブランド「SENSAI(センサイ)」は、西欧、東欧、中東など、40カ国以上、約3600店舗を構えるグローバルブランドです。この度、ブランド史上初となる旗艦店 ”SENSAI Flagship Store Shanghai”を、2023年10月27日(金)に上海にオープンします。「繊細に丁寧に生きる」というブランドの価値を体現した、エクスクルーシブな非日常体験を提供いたします。









「SENSAI」について





SENSAI は高貴な艶を放つ稀少な小石丸シルクの美にインスパイアされ、1983年より欧州を中心に展開してきたプレステージブランドです。



現在では、西欧・東欧・中東など、40カ国以上、約3600店舗を構えるほどに成長し、日本にも2019年9月に上陸。近年は、アジア圏での展開に注力してきました。



SENSAIは、日本の繊細な美意識を伝えるブランドとして「丁寧に繊細に生きる」という価値を大切にしています。製品の提案やものづくり、おもてなしを通じて、丁寧で繊細な美意識を大切にするブランドであり続けます。





ブランドマネジャーよりメッセージ







桜井郁子 SENSAIブランドマネジャー



この度、日本古来の美意識とSENSAIが大切にする「丁寧に繊細に生きる」価値を、皆様に体験いただける”SENSAI Flagship Store Shanghai”をオープンいたします。



中国においては、エビデンスに基づく確かな効果効能がスキンケアには求められる一方で、リアルでしか叶えられない特別な顧客体験も重視されております。

日本らしい美意識と感性、最高峰のおもてなし、SENSAI最新の研究知見に基づく皮膚科学、それらを融合させた、世界でここでしか体験できない、上質なシルクスキンへと誘う特別なひとときをご体感いただきます。



SENSAIならではの“体験型コンセプトストア”として、ブランド独自の価値を世界に発信し、グローバルにおけるプレゼンスをより一層高めてまいります。





フラッグシップストアの特長





1. コンセプトと売り場デザイン

「茶道」の精神性と様式美を取り入れた五感を満たす体験型スパエリアと、「小石丸シルク」がもたらす美のフィロソフィーをミニマルに表現したショッピングエリア、2つの異なる世界観を内包する特別な施設です。

店舗全体の導線は、「茶道」の空間のとらえ方である“露地-待合-茶室-お見送り”の流れをモダンに昇華し、自らを浄めて心を整えるような空間設計となっています。



エントランス(ショッピングエリア・スパエリア2か所)









Welcomeスペース~廊下







“Hanare”



エステルーム





ショッピングエリア























2.「SENSAI The Senses Spa」について





SENSAI Flagship Store Shanghai には、SENSAI最高峰のトリートメントサービス、「SENSAI The Senses Spa」を併設しています。

それは“Hanare”とバランシングマッサージによる、日本のおもてなしの心を形にした、トリートメントサービスです。











感性へ訴えかけるリラックス空間、“Hanare”

SENSAI The Senses Spaのひとつめの特長“Hanare”は、バイオフィードバック技術を花王独自に応用した空間で、映像・音・光と連動する心拍や呼吸を感じながら、自分自身を見つめ、リラックス気分に浸るひと時をご提案します。







バランシングマッサージによるトリートメント

SENSAI The Senses Spaのもうひとつの特長は、オールハンドで行う“バランシングマッサージ”です。

うるおってにじむように輝く、なめらかなシルクスキンを目指します。







香り

5つの中からお客様のその日の気分に合わせたオリジナルの香りをお選びいただけます。

入店から退店まで、その日の気分にあったお気に入りの香りを纏いながら、贅沢なトリートメントタイムをお楽しみいただけます。













3.「SENSAI Flagship Store Shanghai」ならではの取り組み



店内の“おもてなしBar“では、フラッグシップストアならではの、日本の美意識が感じられる特別なギフトラッピングサービスをご用意しています。



また、SENSAIが大切にする「人とひと」を中心とした人財育成にも注力しています。お客様お一人お一人と丁寧に向き合う、感動の“五感接客”で皆様をお迎えいたします。









◆店舗概要

店舗名:SENSAI Flagship Store Shanghai

所在地:上海市徐汇区衡山路8号 5号楼112、111b

営業時間:10:00~22:00



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-19:16)