[エレコム株式会社]

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、スマートフォンやタブレットのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))端子をステレオミニジャックに変換できるコンパクトな音声変換アダプターを7月上旬より新発売いたします。







USB Type-C(USB-C)端子しか搭載していないスマートフォンやタブレットでも、ステレオミニプラグのイヤホンやヘッドホンが使えるようになる音声変換アダプターです。

ケーブルレスかつコンパクトで保管や持ち運びにも便利です。

最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載し、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。

3極仕様だけでなく、4極仕様(CTIA規格)の3.5mmステレオミニプラグにも対応しているため、マイク付きのイヤホンやヘッドセットを使用して、音楽と通話の両方を楽しむことができます。







スマートフォンのUSB Type-C(USB-C)端子をステレオミニジャックに変換できる



•スマートフォン/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(USB-C)端子をステレオミニジャックに変換できる音声変換アダプターです(※)。

•ケーブルレスのため断線の心配がありません。

•コンパクトサイズで保管や持ち運びに便利です。

•最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載しております。

•DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応しています。

•ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。

USB Type-C(USB-C)が音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。



▲ USB Type-C(USB-C)端子しかないスマートフォンやタブレットで3.5mmステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドホンが使える

▲ コンパクトサイズで使いやすい





4極ミニプラグ・マイク付きヘッドホンにも対応



•3.5mm4極もしくは3.5mm3極ステレオミニプラグ、両方に対応しています(CTIA規格)。

•マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。



▲ マイク付きイヤホンなどヘッドセットにも対応

▲ 3極仕様だけでなく、4極仕様(CTIA規格)のプラグにも対応しているため、通話も可能

▲ ケーブルがない一体型タイプの変換アダプターです





環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



•EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

•環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

•環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)







おもな仕様



•コネクター形状:USB Type-C(USB-C)プラグ - 3.5mm4極ステレオミニジャック

•対応機種:USB Type-C(USB-C)端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力はアナログ・デジタル両対応)

•外径寸法/重量:幅約31.5×奥行約10×高さ約19.6mm/約5g

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.



製品詳細



<音声変換アダプターブラック>

型番:MPA-C35DDBK

価格:¥1,980(店頭実勢価格)¥1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-C35DDBK.html





<音声変換アダプターホワイト>

型番:MPA-C35DDWH

価格:¥1,980(店頭実勢価格)¥1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-C35DDWH.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230704-02/





企業情報



エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。





会社概要



会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田幸生



