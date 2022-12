[株式会社NHK出版]

最新の話題を取り入れた、内容、語彙ともに最高レベルのビジネス英語テキスト『音声DL BOOK 杉田敏の現代ビジネス英語 2023年冬号』が、12月14日に発売!









長年ラジオ講座で人気を博してきた杉田敏先生の季刊ムック、最新刊。

コロナ以降、海外のビジネスパーソンの間で語られるトピックは刻一刻とアップデートされています。『杉田敏の現代ビジネス英語』では、最新トピックをスマートにクリエイティブに語れる、洗練された英会話を目指します。



音声ダウンロード付きなので、スマホ、タブレットなどでいつでもどこでも学習できます。



また、NHK出版ウェブサイトで各レッスンの会話文とWords & Phrasesの音声を、すべて無料で試聴できます(期間限定)。ナチュラルスピードのハイレベルの会話と、最先端の単語やフレーズを、ぜひ体感してみてください。

https://nhktext.jp/sugita2022





2023年冬号の内容



■Lesson 13

Animal Welfare

「動物福祉」

ニューヨーク州の上訴裁判所で、ブロンクス動物園のゾウ「ハッピー」の基本的人権をめぐる裁判が行われ、大きな話題となりました。近年、「動物福祉」の観点から動物園での飼育や展示の方法が見直されています。また、本物の動物の代わりにホログラムを使うサーカスが登場し、ファッション業界での毛皮販売を禁止する動きもあります。



■Lesson 14

Let’s Talk to Strangers

「知らない人に話しかけよう」

パンデミックのせいで、私たちの世界は内向きになってしまったようです。生活は一変し、働き方や家族関係、友人関係も影響を受けています。最近は、知らない人に話しかけることがこれまでより難しくなっています。しかし、コミュニケーションスキルを身につけるうえで、見知らぬ人は豊かで重要な教材の1つでもあるのです。



■Lesson 15

How to Live 100

「100歳まで生きる」

私たちは、100年生きる可能性が高まっている時代に生きています。日本では、2007年生まれの2人に1人が107歳を超えて生きる可能性があると言われます。人生100年時代では年齢にかかわらず新しい知識を学び、引退を考える時点で、有給の仕事を見つける、ボランティア活動をするなど、新しい人生設計が必要になるでしょう。



■Lesson 16

Count the Blessings of Covid-19

「コロナがくれた贈り物」

新型コロナウイルス感染症で人々は愛する人を失い、今も後遺症に苦しむ人が大勢います。一方で、パンデミックはたくさんのことを教えてくれました。メッセンジャーRNAの技術が大きく進歩し、肉の供給不足をきっかけに代替肉が急速に開発され、オンライン診療が普及し、人々の働き方も大きく改善されました。



※この本の番組放送はありません。

※2022年度は3月、6月、9月、12月の年4回刊行。





著者プロフィール



杉田敏(すぎた・さとし)

1944年東京・神田の生まれ。66年青山学院大学経済学部卒業後、「朝日イブニングニュース」の記者となる。71年オハイオ州立大学に留学、翌年修士号(ジャーナリズム)を取得。「シンシナティ・ポスト」経済記者から、73年PR会社バーソン・マーステラのニューヨーク本社に入社。日本ゼネラル・エレクトリック取締役副社長(人事・広報担当)、バーソン・マーステラ(ジャパン)社長、電通バーソン・マーステラ取締役執行副社長、プラップジャパン代表取締役社長を歴任した。現在は昭和女子大学客員教授。

NHKラジオ講座「実践ビジネス英語」の講師を、2021年3月まで通算32年半務める。2020年度NHK放送文化賞受賞。著書に『アメリカ人の「ココロ」を理解するための教養としての英語』『NHK CD BOOK 実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズ The Final Chapter ベストセレクション完結編』(いずれもNHK出版)ほか多数。





商品情報







書名:『音声DL BOOK 杉田敏の現代ビジネス英語2023年冬号』

著者:杉田 敏

出版社:NHK出版

発売日:2022年12月14日

定価:1,320円(税込)

判型:B5判

ページ数:132ページ

ISBN:978-4-14-213314-7

URL:https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062133142022.html

Amazon:https://www.amazon.co.jp//dp/4142133144

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17335192/



