日本が世界に誇る毛織物産地「尾州」の中心地・愛知県一宮市にて唯一無二のサステナブルなファッションの祭典が開催



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年11月11日(土)と12日(日)に愛知県一宮市にて初開催される「BISHU FES.」とコラボレーションをし、真清田神社と一宮市本町商店街にて『BISHU COLLECTION produced by TGC』を開催します。この度、追加の出演者が決定しましたのでお知らせします。





■女優・北原里英ら、地元である愛知県出身者が多数登場!地場産業を盛り上げる!

地元である愛知県出身の出演者が多数決定しました。今年、小説家としてデビューを果たした一宮市出身の女優

北原里英、中京圏を中心に活動しているSKE48から愛知県出身の石黒友月と野村実代がランウェイに登場!さらに愛知県出身RUIが所属する平均年齢19歳ながら、全員がアーティストとして高い歌唱力とダンス力を持ち合わせたLDH所属の新世代ガールズグループiScreamがこの日限りのオリジナルの尾州を纏います。地元出身者が伝える尾州の魅力にご注目ください!



<ゲストモデル> ※50音順 <ゲスト>





<メインアーティスト>



TGCが創り上げるサステナブルなファッションの祭典にご期待ください!



【 BISHU COLLECTION produced by TGC 開催概要 】

全てリリース配信時の情報となります。今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。



イベント名称:BISHU COLLECTION produced by TGC

開催日時:1.2023年11月11日(土)開場16:30 開演17:30 終演19:30(予定)

2.2023年11月11日(土)10:00~20:00 / 12日(日)10:00~17:00(予定)

会 場:1.真清田神社(愛知県一宮市真清田1丁目2-1)

2.一宮市本町商店街

公式サイト:https://tgc.girlswalker.com/bishu/2023/

チケット:【入場料】※真清田神社のみ ※4歳以上はチケットが必要となります。

指定席:先行 3,500円(税込) / 一般 4,000円(税込)

スタンディング席:先行 1,500円(税込) / 一般 2,000円(税込)

【TGC Premium会員先行】受付期間:9月23日(土)10:00~10月4日(水)23:59 ※抽選販売

【一般販売】販売期間:10月14日(土)10:00~ ※先着販売 ※売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

Boo-Wooチケット TEL:0570-084-700(受付時間:11:00-17:00)

※一部携帯電話、PHS、ケーブルテレビ接続電話(J-COMを除く)、IP電話は繋がりません





東京ガールズコレクションとは…

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。



TGC地方創生プロジェクトとは…

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / X(Twitter):@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#BISHU_TGC / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



