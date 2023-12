[ガイアックス]

株式会社ガイアックス(本社:東京都千代田区、代表執行役社長:上田 祐司、証券コード:3775、以下 ガイアックス)は、ウォンテッドリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:仲 暁子、以下:ウォンテッドリー)の「Wantedly Awards 2023」において、約39,000社の中からBEST TEAM部門 TOP100に選出され、さらにその中の総合トップであるTEAM OF THE YEARを受賞したことをお知らせします。

Wantedlyは、約39,000を超える企業と380万人以上のユーザーが集う日本最大級のビジネスSNSで、「Wantedly Awards 2023」は、Wantedly上で、会社の企業理念に共感してくれる求職者を採用する共感採用を推進する企業を表彰するアワードです。









ティール組織、DAO(分散型自律組織)では、“共感”が不可欠





現在は、予測が難しく変化の激しいVUCAの時代と呼ばれ、様々な次世代型組織が模索されています。ガイアックスは、次世代型企業・進化型組織の代表事例として、国内外のメディアや専門家から、たびたび紹介・引用されております。

次世代型組織の特徴は、従来組織にあるような、賞罰や経済的なインセンティブ、またはヒエラルキー等の外発的動機によって人を動かそうとはしないところにあります。次世代型組織では、メンバーが内発的動機のもと自律的に自由意志で動くことが特徴です。つまり、共感によってメンバーが動機づけられています。



(参考)

・「目覚めるシャインたち(5) 引き抜かれるまで人材磨く 「卒社」後も同志、成長共に」 日本経済新聞、2023年1月17日、https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67937370X20C23A1MM8000/



・「フラットな組織で自主性磨く 多様な人材が挑戦しやすく」日本経済新聞、2023年4月3日、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD222PM0S3A320C2000000/



・Gaiax: A Japanese Start-up Studio That Puts the Free Will of the Individual First Corporate Rebels (海外の次世代組織紹介メディア)

https://www.corporate-rebels.com/blog/gaiax-a-start-up-studio-that-puts-the-will-of-the-individual-first



社内に企業ミッションを”浸透”させるはありえない。ミッションに“共感”するかどうか





株式会社ガイアックス ブランド&カルチャー推進室 社内コーチ・採用担当

宇田川 寛和



今回、企業理念に共感してくれる求職者を採用する「共感採用」を推進する企業として、最高峰の評価をいただき大変うれしく思います。

ガイアックスでは、「共感」をたいへん重要なものとして扱ってきました。

たとえば、「自社内に企業ミッションを浸透させる」ということは当社においてはありません。一人ひとりの自由な意思は尊重されており、浸透させるという表現はありえないのです。あくまでも、メンバーそれぞれが「共感」するかどうかだけです。

このようなコミュニティ文化の会社だからこそ、賞をいただけたものと考えております。



一人ひとりの自由意志を大切にするからこそ、成長・起業家輩出が実現







ガイアックスの社内環境は、就職・転職の口コミサイト「openwork」による「20代成長環境ランキング(インターネット業界)」において、全6万社のうち上位1%にランクイン、2023年8月末日時点で、業界No.1となっています。これも、メンバー一人ひとりの想いを大切にすることで、働くメンバーが成長を実感できる環境が実現すると信じているからこそです。また、その風土により、多数の起業家を輩出しています。

全事業部のリーダーやメンバーが自らの意志で事業を法人化できる制度、カーブアウトオプション制度という独自の制度もあります。事業のオーナーシップを事業部で持ち、経営スピードを格段に上げることで、事業部メンバーだけでなくガイアックスにとってもリターンの大きい仕組みです。



共感を重視する文化が、DAO支援や起業家輩出支援に発展





またこれらの実績やカルチャーを活かし、創業から1,000以上のコミュニティをSNSで支援してきたガイアックスでは、2022年より、多数のDAO組成・運用を総合的に支援してきました。2023年には総合的なDAO組成・運用の一括支援を20社以上に提供しています。



起業家輩出の土壌は、新規事業創出のスタートアップスタジオへと昇華しています。

今年からは、地方自治体のスタートアップ支援事業の受託にも注力し、サポート先は拡大を続けています。



ガイアックスは、これからもブロックチェーン・web3/DAOを中心とした、新たな技術・概念の社会実装の実現を目指してまいります。



ガイアックスの人的資本経営分野における取り組みの社外評価







・退職者が選ぶ「辞めたけど良い会社ランキング」【中小ベンチャー企業編】4位にランクイン。(OpenWprk8,045社から選出。2023年8月)

・働き方の多様化の実現に向けた企業の取り組みを表彰する「GOOD ACTIONアワード」にノミネート(株式会社リクルート主催、2023年3月 )

・『オウンドメディアリクルーティング アワード2022』の「採用動画賞」を受賞(indeed主催、2022年12月)

・日本最大級の女性アワード「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022」にて、「企業の制度・施策項目」において、同規模ランキング 3位にランクイン(2022年10月)

・「第11回 日本HRチャレンジ大賞」奨励賞(「日本HRチャレンジ大賞」実行委員会主催、2022年6月)

・『Work Story Award 2021』グループ審査員特別賞、 Presented by 日本経済新聞社「正解は、ここにある」賞(一般社団法人at Will Work主催、2021年12月)

・企業のD&I推進を独自に評価する「D&I Award 2021」にて、最高位の「ベストワークプレイス」認定(株式会社JobRainbow主催、2021年12月)

・「Work Design Award2021 」エンプロイーベネフィット部門賞を受賞(株式会社SmartHR主催、2021年11月)

・「働きがいのある会社」6年連続でベストカンパニーに選出(Great Place to Work(R) Institute Japan主催、2016年2月)



現在のお申込者300名超、DAO活用の最前線を取り上げる『DAO FORUM 2023』





2023年12月13日(水)には、DAO活用現場の最前線を取り上げる『DAO FORUM 2023』(オンライン&オフライン)を開催します。現在お申込み300名超となっております。

当日は、大手企業・自治体のDAO組成担当者がゲスト登壇するほか、DAOの法規制解説やDAOコンサルへの無料相談、ガイアックスが開発する新たなDAOツールの発表、DAO組成ワークショップなど、このフォーラムならではのコンテンツが詰め込まれています。



日時:2023年12月13日(水) 13時~18時

会場:トラストシティカンファレンス京橋 (京橋トラストタワー 4階)&オンライン

サイトURL:https://daox.solutions/dao-forum-2023

入場・視聴料:無料

参加申込:https://dao-forum-2023.peatix.com/

メディア申込:https://forms.gle/U7C9N7isZvso1ALe6

主催:株式会社ガイアックス



ガイアックスのweb3/DAO事業





・DAOコンサルティングサービス

2015年よりブロックチェーンの研究開発に取り組み、数々の企業や自治体のDAO組成に伴走し、様々な実績を残してきたガイアックスだからこそ可能な、最先端でかつスピード感のあるコンサルティングを提供します。web3(DAO、ブロックチェーン)に関する実装経験を元に、情報提供、企画立案、実装オンボーディングまで、一気通貫でサポートします。https://gaiax-blockchain.com/dao-installation



・DAOX 法人代行サービス

DAO型組織の運営に必要な法人業務であるサーバー契約やクレジットカード登録、オフィス契約等の法人業務の代行をおこなう「DAOX法人業務代行サービス」を2023年10月より開始しました。法人格を持たないDAOにおける課題の解決をお手伝いします。https://daox.solutions/daox-agency



・Blockchain Biz

Blockchain Bizでは、用語解説や活用事例、国内外のサービス・プロジェクトの解説、業界の動向、国内事業者へのインタビューなどの記事を発信しています。また、web3関連のサービスを創出したい方やDApps開発を行いたいエンジニアの方、DAOのコミュニティー運営を学びたい方を対象としたコミュニティ”Blockchain Biz Community”も運営しています。https://gaiax-blockchain.com/



■DAO立ち上げやコンサルティングについてのご相談・お問い合わせ先

https://gaiax-blockchain.com/dao-installation#inquiry



ガイアックスとは:「人と人をつなげる」をミッションに掲げ、社会課題の解決を目指すスタートアップスタジオ※





ガイアックスは、他人のことを自分ごととして捉えられる社会を目指して「Empowering the people to connect ~人と人をつなげる」を1999年の創業時からミッションとしています。2015年からはソーシャルメディアの発達により新しく生まれたシェアリングエコノミーにも取り組み始めました。個人間の情報のやり取りがより一層容易になり、ビジネスはBtoB(会社対会社)やBtoC(会社対個人)の取引だけではなく、CtoC(個人対個人)の取引がより一般的になると考えてのことです。

さらにweb3/DAO(ブロックチェーン)は、シェアリングエコノミーのさらに先にある、個々人が主役となる脱階層組織・フラットなコミュニティを実現するために極めて重要な技術であると目し開発を続けてきました。これからも、ガイアックスは個人が輝く社会を目指し取り組んでいきます。

※:スタートアップスタジオとは、同時多発的に複数の企業を立ち上げる組織を指します。出資・事業開発・エンジニアリング・バックオフィスの支援を用意し、初めての起業でも成功率を高めることが可能です。



■直近のソーシャルメディアに関するプレスリリース

・ガイアックス、提供実績1,000社以上のSNSマーケティングサービス群を刷新! 業界トップクラスの提供サービス種類を顧客ごとにカスタマイズ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000547.000003955.html



■ガイアックスのweb3/DAO取り組み実績

・株式会社DAOエージェンシーを設立し、 DAOの法人業務代行サービスを開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000586.000003955.html

・【日本初】DAO型シェアハウス「Roopt DAO」、開業1年で売上1.7倍&利益率の大幅改善を達成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000587.000003955.html

・1サービス完結のDAO組成・運用プラットフォーム「DAOX(ダオエックス)」を発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000596.000003955.html



■直近のスタートアップスタジオ・起業支援に関するプレスリリース

・福岡市の「急成長を目指す起業家輩出プログラム」を受託

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000560.000003955.html

・東京都のスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」において、重点分野での協定事業に選出

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000592.000003955.html



■株式会社ガイアックス 概要

設立:1999年3月

代表執行役社長:上田 祐司

本社所在地:東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD

事業内容:ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL: https://www.gaiax.co.jp/







