毎月異なる企画 & 出演ライバーのバラエティ番組を、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、新番組企画『NIJIBAN』を、火曜22時より4週連続、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

毎月変わる番組企画と出演ライバーで、これまでの公式番組とは一味違った番組コンテンツをお届けします。













毎月新番組!?『NIJIBAN』企画が始動!







当社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」では、新番組企画『NIJIBAN』の放送を開始いたします。



本番組は、2023年4月4日(火)より火曜日22時~4週連続放送となります。



『NIJIBAN』では、毎月異なる番組を火曜日、4週連続で公開する公式番組企画です。

にじさんじ公式番組に新たな価値を生み出すべく、1ヶ月限定で多種多様な企画、バリエーションに富んだ出演ライバーの番組にチャレンジします。



記念すべき初回番組は『長尾とペトラのたいして変わらん Nagao & Petra's We are NIJISANJI』。

にじさんじライバーとNIJISANJI ENのライバー、文化は違えどどちらも「にじさんじ」!

MCに長尾景、ペトラ グリンを迎え、ゲストと共に様々なコーナーでライバーの感性をチェックしていく番組です。





2023年4月4日(火)22時より、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開での放送。ぜひご期待ください。





第1回放送:https://youtu.be/IKigqYPc40o









番組概要







『NIJIBAN』とは「新しい面白さにチャレンジする」をテーマに、毎月異なる番組を火曜日、4週連続で公開する公式番組企画です。

YouTubeにじさんじ公式チャンネルにて、火曜日22時に公開いたします。

毎月違った企画&出演者で、これまでの公式番組とは一味違った番組コンテンツをお送りします。





■番組企画詳細

企画名:NIJIBAN

放送開始日:2023年4月4日(火)22:00~

レギュラー放送日:火曜日22時(4週連続放送)

放送CH:にじさんじ公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/c/nijisanji )にてプレミア公開

ハッシュタグ:#NIJIBAN





■4月公開番組

番組名:長尾とペトラのたいして変わらん Nagao & Petra's We are NIJISANJI

メイン出演者:長尾景、ペトラ グリン

にじさんじライバーとNIJISANJI ENのライバー、「なにが」違うのか? そして「なにか」違うのか?…実はたいして変わらないじゃないか!

にじさんじとNIJISANJI ENの垣根をゆる~く越えていくエンタメトークバラエティです。

初回ゲストは西園チグサ & ルカ・カネシロ。

にじさんじ・NIJISANJI ENライバーの感性はたいして変わらないのか?実証実験で検証します。





【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー







ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。





