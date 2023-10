[株式会社TSIホールディングス]





株式会社TSIホールディングス(本社:東京都港区赤坂、代表取締役社長:下地 毅)が展開する、米国空軍正式納入業者としての歴史を持つフライトジャケットブランド「AVIREX(アヴィレックス)」は10月21日(土)限定で、ストアイベントを行います。

その名も「AMERICAN HOLIDAY」。

会場は原宿プロペラ通りにショップを構えるAVIREX原宿店で、NY発のブランド「EXPANSION NY」とのコラボアイテムのローンチを記念して、原宿エリアで人気の「GOOD TOWN DOUGNUTS」によるAVIREXロゴ入りスペシャルドーナッツをプレゼントいたします。

https://www.instagram.com/good_town_doughnuts/



店舗のBGMはスペシャルDJによるEAST TO WESTな選曲で、さらなるアメリカンな空間を作り出します。ぜひ秋の休日を原宿店でお楽しみください!



【プレゼントの条件】

AVIREXオフィシャルインスタグラムをフォローいただき、同アカウントをメンションの上、スペシャルドーナッツの画像をインスタグラムに投稿でドーナッツを1個プレゼント。

※数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。



~AMERICAN HOLIDAY~

日程:10月21日(土)

会場:AVIREX 原宿店 東京都渋谷区神宮前4-28-18 TEL. 03-6447-0626

時間:

13:00~ドーナッツプレゼントスタート ※無くなり次第終了

13:00~18:00頃 インストアDJ





AVIREX×EXPANSION https://www.avirex-usa.com/feature/239.html

AVIREXインスタグラム https://www.instagram.com/avirex_jp/



EXPANSION NY

EXPANSION(エクスパンション)は"価値観、ライフスタイルの拡大・発展・進化"をコンセプトに掲げたブランド。「このブランドを通して様々な人々に自分のビジョンの拡大を」というメッセージが込められている。デザイナーの故郷でもあるNEW YORKと東京という2大都市からインスパイアされたEXPANSIONはまさに 「都市生活者の制服」。生地や生産に関してもMADE IN USA、MADE IN JAPANをアイデンティティーに、ツボを突くこだわりを効かせたラインナップで日本はもとより本場NYでも脚光を浴びる先鋭ブランド。

https://www.instagram.com/expansion_ny/





AVIREXは1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。

映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

https://avirex-usa.com





▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 広報IR室

TEL.03-5785-6412

https://www.tsi-holdings.com



▼イベントに関するお問い合わせ▼

AVIREX 原宿店

TEL.03-6447-0626



株式会社TSI 上野商会事業部AVIREXプレス

TEL.03-5785-6438 https://avirex-usa.com



