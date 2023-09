[Foot Locker atmos Japan合同会社]

「ひとつのオリジナル、それぞれのスタイル。」をテーマにアディダス オリジナルスのレガシーと世界感を体感できるスペシャルイベント!





この度、原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos(アトモス)」と「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」は、9月にスタートした「ひとつのオリジナル、それぞれのスタイル。」キャンペーンのもと、アディダスとアトモスが発信する東京ストリートカルチャーをフィーチャーし、アディダスのレガシーと、その世界感を体感できるスペシャルイベント「adidas con by atmos」を2023年10月14日(土)、15日(日)に、JingHarajukuにて2日間限定で開催します。



本イベントでは、ひとつのオリジナルが1000通りものスタイルを生み出しすというコンセプトのもとつくりあげた、#1000Originalsの集大成としてアディダス アンバサダーをはじめとする1000人のポートレートを展示します。会場には、フォトスポットが出現し、自身も新なスタイルを生み出す1人として#1000Originalsに参加することができます。



atmosブースでは、別注商品である「GAZELLE 85 atmos」を一足先にお披露目。GAZELLEのルーツを辿った

世界観をブース内で表現します。他にも、日本のカルチャーを象徴するゲームが特別仕様で登場。サンバをモ

チーフにしたピクセルゲームや、クレーンゲーム、“ORIGINALS ”フレームのプリントシール機を体験できます。歴史深いアディダス オリジナルスの世界観を体感できるアーカイブ展示や、シューズやTシャツをカスタマイズできる体験型ワークショップ、フード販売、ライブパフォーマンスなど、目が離せないエクスペリエンスをお届けします。



ライブパフォーマンスには、ASOUND、Youth of Rootsなど、Reggae、Hip Hopを中心とした人気アーティストが会場を盛り上げます。ダンスショーケースでは、アディダス オリジナルスと親交の深い期待の若手ダンサー、THED SoraKiがライブ出演。また、グラフィティアーティストのKAZZROCKは、イベント2日間で完成させるライブペイティングを披露します。



来場者特典として、本キャンペーンにフィーチャーされたクラシックモデルのatmos別注アイテム、「GAZELLE 85atmos」、「GAZELLE BOLD atmos」、「SUPERSTAR XLG atmos」を会場限定で先行販売いたします。

「adidas con by atmos」 | イベント概要





<イベント詳細>

9月にローンチしたアディダス オリジナルスのキャンペーン「ひとつのオリジナル、それぞれのスタイル」の世界観を体感できるほか、体験型ワークショップ、フード販売、Reggae、Hip Hopをはじめとするライブパフォーマンスなど、目が離せないエクスペリエンスをお届けします。



<イベント詳細>

日程:10月14日(土) 11:00 -19:00

10月15日(日) 11:00 -18:00

場所:Jing Harajuku 東京都渋谷区神宮前 6丁目 35-6

参加方法:CONFIRMEDアプリをダウンロードし、入口にてアプリの画面を提示してください。

URL:https://shop.adidas.jp/confirmed/

※イベント詳細は、adidas con by atmos Instagramアカウントで順次公開します。

URL:https://www.instagram.com/adidas_con_by_atmos/



【1F】

アディダス オリジナルスのキャンペーン「ひとつのオリジナル、それぞれのスタイル。」のテーマのもと、#1000Originalsで実施した1000人のポートレートを展示、ORIGINALS (オリジナルス) のヘッドラインを掲げたポートレートが印象的なキャンペーンビジュアルを、実際に撮影できるフォトスポットを設置。アーティストによるライブペインティング、体験型ワークショップやフードエリアを設置します。





<参加コンテンツ>

スニーカー、アパレル展示、販売:atmos

スニーカーカスタム:STUDIO33、RECOUTURE

アパレルカスタム: シルクスクリーン (トランパックジャパン)

カットブース: MR.BROTHERS CUT CLUB

ライブペインティング: KAZZROCK

アーカイブシューズ展示、販売: SOMA SHIMOKITAZAWA



【2F】

日本のカルチャーであるピクセルゲームやクレーンゲーム、プリントシール機を体験できるエリアです。adidas conだけの特別アートの展示や、Reggae、Hip Hopを中心とした人気アーティストによるライブパフォーマンスも予定しています。



<参加アーティスト>

ピクセルアーティスト 奥田栄希、バーチャルシンガー 理芽



<フード&スイーツ>

・麺散 (焼うどん)



・Chillmatic (ハンバーガー)



・兆楽 (ルース-チャーハン)



・The Daps (チキンオーバーライス)



・オフィシャルドリンクカウンター



<ライブパフォーマンス アーティスト詳細>



ASOUND

コロナ禍にある日突然始まった次世代バンド「ASOUND」がライブ出演。

Reggae、R&B、Jazzなどジャンルにとらわれず、”その時にやりたい曲を自分たちのスタイルでやる”をスタンスに掲げる彼らが、スペシャルライブを披露!



Youth of Roots

2013年、ジャマイカで起きたRasta revival movementに影響を受けて結成したRoots Rock Reggae Band。

日本、ジャマイカ、UK、アフリカ、US、新旧さまざまな音楽を取り入れた新しいレゲエを展開中。



THE D SoraKi

フリースタイル世界大会で日本初のチャンピオンとなった19歳のストリートダンサーがライブ出演。

独特な感性と唯一無二のダンススタイルを駆使した「THE D SoraKi」のダンスをお見逃しなく!



KAZZROCK (ライブペインティング)

国内外で活躍するグラフィティーアートのレジェンド KAZZROCKが出演。日本のストリートアートの先駆者でもある彼が、adidas con会場限定のライブアートを披露します。





会場限定アイテム概要



adidas con by atmosの会場限定で、atmos別注の3つのモデルを先行販売いたします。アディダス オリジナルスの「ひとつのオリジナル、それぞれのスタイル」キャンペーンでフィーチャーするクラシックスニーカー、ガゼル、スーパースターがatmosらしいオリジナリティあふれるデザインで登場。詳しい販売方法については、atmos 特設サイトにて随時更新予定。

URL:https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-con-2023



GAZELLE 85 atmos (IG1729)

自店販売価格 ¥17,600 (税込)



アディダス オリジナルスのクラシックモデル、ガゼルから、85年モデルをベースに、シュータンとヒール、ライナー、ステッチにアトモスブルーを配し、ブラックのレザーアッパーを引き立てるデザイン。



GAZELLE BOLD atmos (IG1733)

自店販売価格 ¥15,400 (税込)



三層のガムソールが特徴のガゼル ボールド Wに、ブラックのレザーアッパーとホワイトのスリーストライプスを施し、スポーツのカルチャーから生まれたオリジナルへオマージュを捧げたデザインです。GAZELLEの持つクラシックを継承し、アーカイブとして受け継ぎたくなるようなオリジナルな一足。



SUPERSTAR XLG atmos (IF6290)

自店販売価格 ¥16,500 (税込)



2023年7月に登場したスーパースター XLGを、アッパー、ミッドソール、スリーストライプスまでも、すべてブラックで刷新。スリーストライプスの上に配したSUPERSTARのロゴもブラックで統一し、シグネチャーであるボックスロゴには、レッドのステッチでアクセントを加えています。



About atmos

SHOP名である”atmos(アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About adidas Originals

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-17:46)