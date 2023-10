[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび令和5年10月2日(月)に、ニットでHELP YOUの事業を共に作っていく24卒の新卒を迎えるオンライン内定式を実施いたしました。入社前から新人メンバーとニットメンバーとの交流の機会として、当日は、お互いの共通点を見つけながら相互理解を深めました。







オンライン内定式について





▼開催概要

オンライン内定式のテーマ



◆開催日時:10月2日(月)12:30~13:00

◆場所:Zoom(オンライン)

◆参加者:代表も含む運営メンバー全員が参加(予定)

◆参加者エリア

東京都、埼玉県、大分県、鳥取県、長野県、和歌山県、神奈川県、福島県、スイスなど



▼開催趣旨

今年の内定式は「nothing comes of nothing(蒔かぬ種は生えぬ)」をテーマに企画しました。この言葉の通り、チャレンジ無くして成功はありません。これから社会人になる新卒の方々も、たくさんの失敗をするでしょう。しかしそれを恐れることなく、一緒にたくさんの挑戦をしていきましょうというメッセージを込めて、今回の内定式を企画しました。



当社では、毎年入社前には、必ず、新入社員がメンバーとの関係を深め、心理的安全性を感じてもらうことを意識しています。このオンライン内定式の場でも、リアルタイムでの繋がりを通じて、チームの絆を感じてもらいたいと思っています。メンバー同士との交流を通し、入社意欲を高めると同時に企業理解を深めながら、入社後に働きやすい関係性を作ってもうことを目的としています。



▼当日のアジェンダ

1.代表より挨拶

2.内定者自己紹介

3.共通点探し

4.人事から見た内定者



当日の様子





代表取締役社長の秋沢より挨拶



代表の秋沢より、新人メンバーに向けてメッセージを3つ伝えました。

1.仕事を楽しんでほしいこと

仕事は生きていくために必要なライフワークではあるが、仕事を通じて人生の幅を広げるような豊かなものであってほしい

2.自分の選択を自分で正解にしていくこと

社会人になると、何が正解なのかわからないことに多く直面します。その中で、仕事においてもプライベートにおいても、自分がした選択を自分自身で正解にしていくような生き方をしてほしい

3.身の丈に応じず常に自分の器を大きくすること

「新卒だから…」と自分の枠を自分で決めず、難しいことにもチャレンジしながら主体的に仕事をしていってほしい



自己紹介



その後、新入メンバーから自己紹介をしてもらいました。事前に用意してくれたスライドとともに、これから共に働くニットメンバーに向け、自分のことを伝えてくれました。



それと同時に、既存メンバーたちが新人メンバーとの共通点を探し、シートに書き込んでいきました。その後、それぞれのメンバーが共通点を発表し合い相互理解を深めていきました。



記念撮影



最後に「HELP YOU」のポーズで参加者全員で記念撮影をし、内定式は終了しました。お互いのことを知り、来年から一緒に働けることが楽しみになるような内定式となりました。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



