幸せを呼び込むスマイルを提案自由に魅力を開花させ、煌びやかな日常に変えるブランドとしてさまざまなビューティ提案を行っているイタリアのメイクアップブランド<ドルチェ&ガッバーナ ビューティ>は、DGの愛用者であるDGファミリーによるデジタルロードショーを行います。





ドルチェ&ガッバーナ ビューティが目指す『THE CONFIDENT, FULLEST』な方々が、10月と11月の2カ月間、毎日、ドルチェ&ガッバーナ ビューティの店舗からの発信で、ドルチェ&ガッバーナ ビューティのコスメの魅力をお伝えしていきます。

毎日に彩りと楽しさを添えるひとときを是非お楽しみください。









【Thanks Week デジタルロードショー~第7週】

▶11月7日(月)

中瀬古ゆきな@yuch1129 in 銀座三越

https://www.instagram.com/yuch1129/



▶11月8日(火)

上原歩@ayumiuehara in ウィズ原宿内 資生堂ビューティ・スクエア

https://www.instagram.com/ayumiuehara/



▶11月9日(水)

akane@cosmesalan in ウィズ原宿内 資生堂ビューティ・スクエア

https://www.instagram.com/cosmesalan/



▶11月10日(木)

SAKI@sakiiiii20 in 岩田屋本店

https://www.instagram.com/sakiiiii20/



▶11月11日(金)

岡島カレン@karenokajima0318 in 高島屋 大阪店

https://www.instagram.com/karenokajima0318/



▶11月12日(土)

yukiko kato@128yukinco in ジェイアール名古屋タカシマヤ

https://www.instagram.com/128yukinco/



▶11月13日(日)

aya@aya.v_v.ka in 高島屋 大阪店

https://www.instagram.com/aya.v_v.ka/



【11月おすすめアイテム】

【2022年11月1日(火)ジェイアール名古屋タカシマヤ、岩田屋本店先行発売】

【2022年11月22日(火)数量限定発売*/オンライン12月1日(木)発売】

*全国のドルチェ&ガッバーナ ビューティカウンター

※オンラインでは一部取り扱いのない商品もございます。

ドルチェ&ガッバーナ ホリデーパウダーボックスA<セット品>【限定】

3種 各5,400円(税込各5,940円)

シチリアの鮮やかな彩り、心弾むパウダーセット





ホリデーパウダーボックスA<セット内容>

・ソーラーグロウ トランスルーセント ルースセッティングパウダー 2 Sand

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック*

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 02

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 03

*220 Lovely Peony 、260 Pink Lady 、630 DG Loverからお選びいただけます。



ドルチェ&ガッバーナ ホリデーパウダーボックスB<セット品>【限定】

2種 各7,800円(税込各8,580円)







地中海の太陽、軽やかにまとうパウダーセット[ホリデーパウダーボックスB] ホリデーパウダーボックスB<セット内容>

・ソーラーグロウ ウルトラライト ブロンジングパウダー N 10 Sunshine

・ザ・ブラシ****パウダーブラシ N、スカルプティングブラシからお選びいただけます。



ドルチェ&ガッバーナ ホリデーリップボックスA<セット品>【限定】

1種 4,300円(税込4,730円)









美しさの極み、大人のリップセット[ホリデーリップボックスA] ホリデーリップボックスA<セット内容>

・シャイニッシモ ハイシャインリップラッカー 140 Pink Crush

・リップディファイナー ユニバーサル リップパーフェクター

※全国のドルチェ&ガッバーナ ビューティカウンターのみの取扱いとなります。



ドルチェ&ガッバーナ ホリデーリップボックスB<セット品>【限定】

3種 各4,400円(税込各4,840円)







毎日が楽しい、カスタマイズリップセット

<セット内容>

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック 670 Spicy Touch

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック 410 Pop Watermelon

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 02 レース

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 03 ダマスク

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 05 ハート

■670・510

<セット内容>

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック 670 Spicy Touch

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック 510 Orange Vibes

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 02 レース

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 03 ダマスク

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 06 ローズ

■150・620

<セット内容>

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック 150 Creamy Mocha

・ザ・オンリーワン ルミナスカラー リップスティック 620 DG Queen

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 02 レース

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 03 ダマスク

・ザ・オンリーワンキャップトゥコンプリート 08 ドット



ドルチェ&ガッバーナ ホリデーアイカラーボックスA<セット品>【限定】

7種 各7,800円(税込各8,580円)

カラーで遊ぶ、魅惑的なアイカラーセット







ホリデーアイカラーボックスA<セット内容>

・フェリンアイズ インテンスアイシャドウ クアッド 4 Italian Baroque

・インテンスアイズ クリーミーアイシャドウスティック***

***1 Black、2 Nude、3 Cocoa、5 Taupe、8 Pink 10 Navy、11 Emerald からお選びいただけます。





ドルチェ&ガッバーナ ホリデーアイカラーボックスB<セット品>【限定】

4種 各7,800円(税込各8,580円)





ブラシにもこだわる、万能アイカラーセット

<セット内容>

・フェリンアイズ インテンスアイシャドウ クアッド 4 Italian Baroque

・ザ・ブラシ****

****アイコントゥアリングブラシ、ブレンディングブラシ N、シェイダーブラシ、ブロウ&アイライナーブラシからお選びいただけます。



※価格は参考小売価格 店舗によって異なる場合があります





「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ」について

自由に魅力を開花させ、煌びやかな日常に変えるブランド。女性であることを謳歌し、妥協しない美しさを表現する女性たちに、イタリアの太陽のようなポジティブなエネルギーをもたらします。現在、国内6店舗で展開中。

#ドルガバコスメ



*取扱い店舗:銀座三越、ウィズ原宿内資生堂ビューティ・スクエア、ルミネ横浜店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、高島屋 大阪店、岩田屋本店

ECサイト:ワタシプラス、@cosme shopping、三越伊勢丹化粧品オンラインストアmeeco、 HANKYU BEAUTY ONLINE、西武・そごうe.デパート、高島屋オンラインストア、 DEPACO大丸松阪屋公式コスメ通販サイト



商品の詳しい情報は:https://www.cosme.net/brand/brand_id/105859/top

資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」: https://www.shiseido.co.jp/sw/c/products/SWFG070210.seam?zbr=J6&sort=12&p=1

@cosme:https://www.cosme.net/brand/brand_id/105859/top



