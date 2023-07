[アパホテルズ&リゾーツ]

アパグループ(本社:東京都港区赤坂3-2-3 CEO:元谷一志)が運営するアパリゾート上越妙高は、7月15日(土)に施設の新たな名所として焚火広場「ヒルサイドデッキ -TAKIBI-」をオープンする。





アパリゾート上越妙高

https://www.apahotel.com/resort/myoko/

アパリゾート上越妙高の森ゴルフコース

https://www.apahotel.com/resort/myoko-golf/



「ヒルサイドデッキ -TAKIBI-」は、妙高山を正面に望むメモリアルヒル至近のシーダ1番ホールのバックティーに新設され、本館へアプローチする際に左手に見える施設の顔となり、アパリゾート上越妙高の新名所、施設利用者の憩いの場として開放する。

昼は妙高山を望む展望広場として、週末の夜は焚火をしながら語らう集いの場として愛されるスポットを目指していく。



「ヒルサイドデッキ -TAKIBI-」では、毎週特定日にアーティストをお招きし弾き語りや各種イベントを開催する。また、打上花火の開催日には、広場から花火を鑑賞することも出来る。







アパリゾート上越妙高では、7月1日(土)より、今年10周年を迎えたイルミネーションイベントと、昨年初開催して好評を得た恐竜イベントを開催している。





■ダイナソーアドベンチャーツアー in 上越妙高

昨年に引き続き、恐竜が生きていた時代を「見て」「感じて」「想像」し、ツアーを通じて子供達と一緒に恐竜がいた時代から今日までの地球環境に対して考えられる場となるような様々な体験型コンテンツを展開。

新規アトラクションとして、恐竜に乗れるライディングダイナソーや、砂の中から化石を探す化石発掘ツアーを新たに導入した。











■APA 10th Anniversary illumination. by TOOMO

2014シーズンに初開催した大規模イルミネーションイベントが10周年を迎え、今シーズンは「APA 10th Anniversary illumination. by TOOMO」として開催。

2015・2016シーズンに実施した国内では滅多に見ることが出来ないウォータースクリーン演出が復活し、イルミツリーや音楽噴水等の多彩なコンテンツで来場者をお出迎えする。









■ヒルサイドデッキ -TAKIBI- フォトギャラリー







【アパリゾート上越妙高】

アパリゾート上越妙高(新潟県妙高市桶海1090) ※2005年7月20日開業

美しい日本百名山の妙高山を望むグリーンシーズンリゾート。約500万平方メートル (東京ドーム約120個分)の開発地には、天然温泉露天風呂を備える上質なリゾートホテルを中心に、ゴルフ、テニスなどのスポーツアクティビティをはじめ、夜にはライトアップ、昼間には妙高山を望む壮大な高原もお楽しみいただけます。



