開催期間:2023年12月15日(金)~2024年1月8日(日)





海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館『仙台うみの杜水族館』では、2023年12月15日(金)~2024年1月8日(月・祝)の期間、「マツケンサンバII」とのコラボレーションイベント、「マツケンサンバ水族館」を開催いたします。



マツケンサンバ水族館





「マツケンサンバ水族館」では、イルカ・アシカのパフォーマンスをはじめ、館内各所でのさまざまなコラボ展示も実施いたします。期間限定のグッズショップでは、開催を記念した多数のマツケンサンバグッズを販売いたします。おさかなたちと煌めきあふれるサンバな世界を楽しもう!



https://www.uminomori.jp/special/matsukensamba_uminomori/

12/15(金)松平健さまご来館 オープニングセレモニー開催!!





「マツケンサンバ水族館」の開催を記念し、12月15日(金)9:50 より仙台うみの杜水族館にて、松平健さまご参加によるオープニングセレモニーを開催いたします。オープニングセレモニーでは、松平健さまからの開催へのお祝いのお言葉をいただくほか、テープカットセレモニーなどを執り行います。









「STADIUM LIVE」 -「マツケンサンバII」コラボパート-







イルカ・アシカのパフォーマンス「STADIUM LIVE」に「マツケンサンバII」コラボパートが登場!「マツケンサンバII」の情熱的な音楽に合わせ、イルカたち・トレーナー・ダンスパフォーマーがパワフルなパフォーマンスをお届けします。



「Sparkling of Life」 -「マツケンサンバII」コラボレーション-





豊かな三陸の海を再現した大水槽を舞台に、生命力に満ちたマイワシの群れの躍動と音楽が織りなすパフォーマンス「Sparkling of Life」。「Sparkling of Life」と「マツケンサンバII」がコラボレーションし、「マツケンサンバII」に合わせて2万5000尾ものマイワシの群れが大水槽を縦横無尽に泳ぎ、太陽の光を受けてきらきらと輝きます。





「マツケンサンバII」コラボ 館内コンテンツ





館内コンテンツとして、「マツケンサンバII」とのさまざまなコラボ展示を館内各所にて行います。大水槽がミラーボールや照明の演出で、まるでダンスホールにいるかのような華やかな空間に変身するほか、「クラゲのいやし」エリアが「マツケンサンバII」の煌びやかなプロジェクションマッピングで彩られます。さらに、エントランスをはじめとした館内各所にフォトスポットも登場します。







マツケンサンバ水族館POP UP SHOP





「マツケンサンバ水族館」オリジナルグッズを多数取り揃えた「マツケンサンバ水族館POP UP SHOP」も登場!「マツケンサンバII」 の煌びやかな世界観を再現した店内装飾に加え、水槽展示も行います。今回のPOP UP SHOP限定ノベルティの配布や、マツケンサンバグッズ の販売も行います。



https://grayparkaservice.com/matsukensamba/aquarium/

●お買いあげ特典

おひとりさま1会計につき、ノベルティステッカーをプレゼント!

※ステッカーはランダム配布となります。







