[パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社]

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、 2023年7月5日(水)から2023年9月27日(水)にかけて各回1社限定の、Citrix Cloud with AVDオンライン個別相談会を実施します。

※好評につき期間延長しました。



▼申込・詳細はこちら

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/ccwavd







VDIやDaaSをご検討されている方の中で、Azure Virtual DesktopとCitrix Cloudを組み合わせたCitrix Cloud with AVDが注目を集めています。



Citrix Cloud with AVDは、AVDに不足している機能をCitrix Cloudで補うことで、機能的にもコスト的にも満足度の高いVDIを実現できるソリューションです。



この相談会では、御社の現状を把握したうえで、Citrix Cloud with AVDを導入した際の効果・コストを算出します。



Citrix Cloud with AVDを検討中の方や、Citrix Cloud with AVDの賢い運用方法を知りたい方は

是非お申し込みください。



会 場:オンライン



日 時:毎週水曜日 1.13:00~14:30 2.15:30~17:00



参加費:無料



対 象:Citrix Cloud with AVDを検討中の方

Citrix Cloud with AVDの賢い運用方法を知りたい方



定 員:1枠あたり1社



主 催:パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社







