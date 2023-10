[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは『ゴジラ』新作グッズを発表した。















再現された『ゴジラ』劇中に登場するGフォース隊員達の刺繍キャップやワッペン4種が新作グッズになって登場!





『ゴジラ』ファンにはお馴染み、劇中に登場する「Gフォース」!

その隊員たちが着帽するキャップをフロントの緻密な刺繍など劇中を再現!スタンダードなスタイルでふだん使いにもオススメのキャップに仕上げました。



さらに「Gフォース」をはじめ、「Gフォース 部隊章」「第一機龍隊」「国連G対策センター」それぞれのワッペンも再現。アイロンで接着するタイプと面ファスナータイプの2種がラインナップ。

手持ちのアイテムを各機関の備品や装備にカスタムできるのが面白いグッズになりました。



劇場へ足を運ぶ際はもちろん、普段使いをすれば同じワッペンやキャップを身に着けた仲間達を見つけ、絆を深められるかもしれませんね。





商品情報









Gフォース 刺繍キャップ(税込4,730円)

発売日:2024年4月中旬予定











Gフォース ワッペン/脱着式ワッペン(税込1,540円/税込1,980円)

Gフォース 部隊章 ワッペン/脱着式ワッペン(税込2,310円/税込2,750円)

第一機龍隊 ワッペン/脱着式ワッペン(税込:1,980円/税込2,420円)

国連G対策センター ワッペン/脱着式ワッペン(税込2,310円/税込2,750円)

発売日:2024年1月下旬予定



■関連リンク

◆コスパ/『ゴジラ』グッズ一覧

┗ https://cospa.co.jp/itemlist/id/01542/mode/series



■権利表記

TM & (C) TOHO CO., LTD.



発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



■COSPA(株式会社コスパ)公式SNS

Twitter https://twitter.com/cospa_inc

YouTube https://www.youtube.com/@cospa_inc



■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-19:16)