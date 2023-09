[Foot Locker atmos Japan合同会社]

Salomonとatmosの別注モデル第二弾「SALOMON ACS + CSWP ATMOS」が10月7日(土)発売いたします。



今回取り上げられるモデルは、テクニカルフットウェアの真髄に敬意を表したACS+を採用。

テーマに、“地層と化石”というスペクタクルなモチーフを据えてデザインされたACS+CSWPは、アッパーからソールにかけて地層を彷彿とさせるブラウン系のグラデーションをパーツごとに配置。



サイドの「スパイラルロゴ」は、地層に眠る化石を表現したデザインでアレンジしました。

さらに、両足を並べるとアンモナイトが出現するカラクリが施されたシュータンテープには「アトモス」のロゴを加えてコラボモデルであることを証左。機能面では、発湿性と保温性に優れたコーティングを使用。



スニーカーの余分な剛性を省きながらも、雨や湿気の侵入を防ぎ、足元を保護するClimaSalomon(TM) Waterproof メンブレン(CSWP)を実装しています。

「サロモン」のトレラン技術が詰まった一足に、壮大なテーマの元、ストリートテイストを落とし込んだ別注モデルとなっております。



また、今回のコラボレーションを記念して9月29日(金)よりatmos 新宿店にてポップアップストアを開催中。











“地層と化石”というテーマを背景に制作された今作の魅力を存分に表したプロダクトと、博物館をテーマに造作されたインテリアで作り出される空間をお楽しみ頂けます。





本商品は9月29日(金)よりatmos-tokyo.comにて抽選受付開始。10月7日(土)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインにて展開予定。



【SALOMON ACS + CSWP ATMOS】抽選詳細

抽選期間 : 2023年9月29日(金)12:00~10月6日(金)8:59

特集ページURL :https://www.atmos-tokyo.com/lp/salomon-acs-cswp-atmos







【POP UP STORE 概要】

会場:atmos 新宿

会期:2023年9月29日(金)~10月9日(月) ※発売日は10月7日(土)

開場時間:11:00~20:00

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-1 サウスアヴェニュー 1F

電話:03-6457-8755

U R L:https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/28







SALOMON ACS + CSWP ATMOS

(サロモン ACS + CSWP アトモス)

No: L47504200

Price: 29,700円 (税込)

Size: 23.0-29.0、30.0cm

Release: 2023年10月7日(土) 発売予定







About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos(アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About Salomon

URL https://www.salomon.jp

Salomonは1947年創業以来、フランス アルプス山脈の大自然と共に歩んでいます。我々のアウトドアスポーツへの情熱は、テクノロジーとクラフトマンシップに注がれ、この素晴らしいアウトドアフィールドを自由に楽しみ、また挑戦する為の革新的なギアを生み出し続けています。スキー・スノーボードから夏のアウトドアやトレイルランニング、ランニングまで、四季を通してアクティビティを楽しむ人のためのシューズ・アパレル&ギアを展開しております。





atmos (アトモス) TEL.03-6629-5075

https://www.atmos-tokyo.com



