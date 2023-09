[Foot Locker atmos Japan合同会社]







大胆なウェッジソールで大人気を誇るPUMAの「PULSAR WEDGE」からatmos pinkとのNEW DESIGNが登場します♪





【PRODUCT】











【商品名】PUMA PULSAR WEDGE ATMOS PINK



【品番】396375-01



【価格】¥13,200(税込)



【サイズ展開】22.5cm-25.0cm





*【 展開店舗 】 atmos pink・atmos各店及び各公式オンラインストア/ZOZO TOWN











厚底でのスタイルアップ効果はもちろんトレンドスタイリングに取り入れやすいことからatmos pinkとのコラボデザインも毎回大人気の「PULSER WEDGE」。

今回の新作は、ジャガードを使用し少し大人っぽい印象にホワイトカラーベースに、ウェッジソールやジャガードを使用しているアッパー、ホームストリップ箇所はグレートーンでクールな仕上がりです♪ジャガードにはatmos pinkのハートロゴが施されたデザインもさりげないポイント。

これからの季節、フルレングスのボトムやトレンドのミニスカートにも相性ピッタリの一足です。





<ABOUT atmos pink> SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し 続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。<Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分の ために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。







<ABOUT PUMA >SHOP URL: https://jp.puma.com

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichdの各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000人の従業員がいます。











読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲pink▲customer/ 和文 : アトモス▲ピンク▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-11:16)