販売開始:2023年11月17日(金)より販売開始



fanfancy+ with GiGO」のオリジナルデザインのハニーベアを2023年11月17日より販売いたします。







株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は、GiGOグループの店舗「fanfancy+ with GiGO」におきまして、SNSを中心に話題の“クマ”をモチーフにした「Honeybear(ハニーベア)」とコラボレーションした「fanfancy+ with GiGO」のオリジナルデザインのハニーベアを2023年11月17日より販売いたします。

こちらに先駆け、店舗では既存のハニーベアも順次販売予定です。



【概要】





■発売日

2023年11月17日(金)

■販売店舗

fanfancy+ with GiGO

東京都渋谷区神宮前1丁目20−7 ハッピーハーツ B1

■価格

全1種 3,980円(税込)

■販売に関しての詳細は、店舗SNSをご確認ください



原宿の推し活専門ショップ「fanfancy+ with GiGO」と「Honeybear(ハニーベア)」のコラボが実現





「fanfancy+ with GiGO」では、11月17日(金)よりfanfancy+ with GiGOオリジナルデザインのハニーベアを数量限定で販売します。

オリジナルデザインのハニーベアは、店舗スタッフと同じエプロンを着用し、目には小さなハートが描かれ愛らしいデザインとなりました。

また、それに先駆け、店舗オリジナルメニューの「fancy heart」や「fancy milk」と同じカラー、5色のハニーベア既存商品も11月下旬より販売予定です。







【Honeybear(ハニーベア)とは】









2020年10月、玩具の企画・製造・販売を行うT-entertainment株式会社(所在地:東京都千代田区 代表取締役:佐藤慶太)と、株式会社京楽産業ホールディングスの映像事業レーベル「MAGNET」が共同で、多様なメディア展開に対応する新規コンテンツ「Honeybear(ハニーベア)」を開発。

いつでも・どこでも・どんな時でもあなたのそばに寄り添い、尽くしてくれる、フロッキードールのクマ。それが「Honeybear(ハニーベア)」です。

「Honeybear(ハニーベア)」」の大きさは6.5ミリ。ちょうど手のひらに収まる大きさです。

全身は見た目に柔らかさを感じる「フロッキー加工」を施し、さらに頭、手、足の関節が自由に動くので思い通りのポーズをとることができます。

また愛らしく豊かな表情を出すために、横に寝かせたときには目を閉じるこのサイズは珍しい極小サイズの「活眼」を使用しています。

表情やカラーバリエーションが豊富なコレクションフィギュアとして、大人から子供まで楽しめます。





【fanfancy+ with GiGO とは】







『fanfancy+ with GiGO』 は、「推し活専門ショップ」です。株式会社フクヤの協力のもと誕生したGiGO初の「推し活」向け専門ショップ「fanfancy+ in GiGO(GiGO 池袋3号館の7階)」に次ぐオープンとなり、原宿ならではの新たなコンテンツを提供しております。

推し活のためのかわいい「アイテム」「オリジナルフード&ドリンク」の販売、推しを可愛く撮影できる「ミニチュア撮影スポット」、推しとオシャレにお出かけできる「レンタル衣装」など、推し活を応援するコンテンツがいっぱいです。



【各種公式サイト】





「fanfancy+ with GiGO」

Instagram:https://www.instagram.com/fanfancy_harajuku

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ffc_harajuku



「Honeybear」

公式サイト:https://honeybear.jp/

公式オンラインストア:https://shop.honeybear.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/honeybear_jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Honeybear_jp



【著作権表記】





(C)T-entertainment/MAGNET

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です





