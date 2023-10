[コスパグループ株式会社]

全国5店舗(秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台)展開中のキャラクター・ライフスタイルストア「ジーストア」の運営などを手掛ける「タブリエ・マーケティング株式会社」は、同社の店舗ジーストア・アキバ内「CURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ)」にて《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》を開催する。







2022年11月に開催された“ゴジラ・ストア カフェ”が再びCURE MAID CAFEに。

秋葉原にて【11/2(木)~19(日)】《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》の開催が決定です。



今回も様々な怪獣をモチーフにしたコラボメニュー

・『ゴジラ-1.0』カレー

・ジェットジャガー じゃがーバタープレート

・復刻!モスラ ワッフルプレート

といったフード、スイーツをはじめ、ドリンクがラインナップいたします。



また、これらのコラボメニューご注文で限定特典<コラボ限定L版ブロマイド(全7種)>もプレゼント!

特典は関連商品のご購入・ご予約でもゲット可能です。



コラボメニューや展示、特典と盛りだくさんな《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》 。

11月3日(金・祝)から公開となる映画『ゴジラ-1.0』と合わせてお楽しみくださいませ。



イベント概要





《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》



・日程:2023年11月2日(木)~11月19日(日)

・場所:CURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ) [オノデン本店4F ジーストア・アキバ内]

・CURE MAID CAFÉ /《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》イベントページ

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/godzilla2023/



コラボメニュー







【フード】

・『ゴジラ-1.0』カレー 1,379円(税込)

・ジェットジャガー じゃがーバタープレート 1,380円(税込)

【スイーツ】

・復刻!モスラ ワッフルプレート 1,000円(税込)

【ドリンク】 各770円(税込) ※テイクアウト・・・各756円(税込)

・『ゴジラ-1.0』ドリンク

・メガロ ドリンク

・復刻!ゴジラ ドリンク

・復刻!モスラ ドリンク

・復刻!キングギドラ引力光線ドリンク

飲みきれない人にはこちらもご用意!

〇 ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFEドリンクチケット

店内・テラス用 770円(税込)

テイクアウト用 756円(税込)



キュアメイドカフェコラボ限定特典





<コラボ限定L版ブロマイド(全7種)>

コラボメニューを1品ご注文につきランダムで1枚プレゼント



一会計でコラボメニュー7品(ドリンクチケットも可)ご注文で特典がコンプリート可能です。

※サイズ:L版

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。



★グッズ購入でも特典プレゼント!

キュアメイドカフェ店内や同フロア、ジーストア・アキバにて『ゴジラ』関連商品を2,000円(税込)ご購入・ご予約ごとに、カフェで配布している【コラボ限定L版ブロマイド】をランダムで1枚お渡しします。

コラボカフェと合わせてご利用ください。





TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)TABLIER MARKETING INC.,ALL RIGHTS RESERVED.

関連リンク





・CURE MAID CAFÉ /《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》 イベントページ

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/godzilla2023/

・CURE MAID CAFÉ /公式X(旧Twitter):@curemaidcafe

┗ https://twitter.com/curemaidcafe

・GEE!STORE(ジーストア) /公式Youtube:《ゴジラ・ストア カフェ collaborate with CURE MAID CAFE》 CM

┗ https://youtu.be/1ie7a347XrU



店舗情報





http://www.curemaid.jp/information/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-18:16)