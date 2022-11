[株式会社ストライプインターナショナル]

~11月24日(木)から全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」で販売~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:立花隆央)が展開するセレクト ショップ「Green Parks(グリーン パークス)」は、動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」のオリジナルシリーズ「First Love 初恋」からインスパイアされたアイテムを11月24日(木)に発売いたします。









Netflixが史上最大級のスケールで贈る究極のラブストーリーとして11月24日(木)から全世界に配信する「First Love 初恋」。「First Love 初恋」は、1999年に発売され大ヒットした宇多田ヒカルの珠玉の名曲「First Love」と、その19年後に発表された「初恋」の2つの楽曲からインスパイアを受け、制作されたオリジナルドラマです。



Green Parksでは、本作品初となるアパレルブランドのコラボが実現。作中の印象的なシーンや登場人物からインスパイアされた特別なコレクションを、3弾に渡り発売いたします。



今回の第1弾では、トートバッグとニットキャップが登場。トートバッグは、作品のキーアイテムのひとつ、「ライラック」をプリントしたデザインに仕上げました。バッグの生地と同色でさりげなく施した刺繍ロゴもポイントです。また、ニットキャップは、作中の90年代後半の印象的なシーンの一つである、也英と晴道のニットキャップ姿から着想を得たアイテム。2色のカラーには、それぞれの二人のネームを配しています。



「First Love 初恋」とGreen Parksの特別なコラボアイテムを作品とあわせてぜひご注目ください。





■Netflixシリーズ「First Love 初恋」×Green Parksコラボ第1弾 販売概要

発売日:《第1弾》11月24日(木)※ECサイトは12時~

《第2弾》1月下旬予定/《第3弾》2月中旬予定

販売場所:全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」( https://stripe-club.com/x/gp_netflixfl )





■Netflixシリーズ「First Love 初恋」×Green Parksコラボ第1弾 商品詳細

*すべて税込です





トート

カラー:Ivory

価格:¥4,400







ニットキャップ

カラー:Blue/Gray

価格:¥3,850





【Netflixシリーズ「First Love 初恋」】





出演:満島ひかり、佐藤健、八木莉可子、木戸大聖 ほか

1999年に発売され大ヒットした宇多田ヒカルの珠玉の名曲「First Love」、その19年後に発表された「初恋」。

この2つの楽曲にインスパイアされ、新しいストーリーを紡ぎ出すNetflixシリーズ「First Love 初恋」。

フライトアテンダントを目指すも不慮の事故で運命に翻弄される野口也英(のぐちやえ)役に満島ひかり、航空自衛隊のパイロットになるも現在は別の道を進む、一途でまっすぐな性格の並木晴道(なみきはるみち)役を佐藤健が演じる。

2022年11月24日よりNetflixにて独占配信

URL: https://www.netflix.com/jp/title/81137509

FIRST LOVE ™/(C) Netflix. Used with permission.



