HUF WORLDWIDE PRESENTS "SKATE DEMO + CASH FOR TRICKS”と題した、スケートボードのイベントを10月21日(土)に新木場にて開催いたします。



HUF US TEAMライダーによるSKATE DEMOと、一般参加型のCASH FOR TRICKSを行います。

エキサイティングなイベントとなりますので、皆様のご来場・ご参加をお待ちしております。

HUF WORLDWIDE PRESENTS

"SKATE DEMO + CASH FOR TRICKS”



DATE / TIME: OCTOBER 21 (SAT) 4PM OPEN

VENUE: GARDEN SHINKIBA FACTORY

2-8-2 SHINKIBA KOUTOUKU TOKYO

ENTRANCE FREE



日時:2023/10/21(土) PM4時 OPEN

場所:GARDEN 新木場 FACTORY

〒136-0082 東京都江東区新木場2-8-2

入場無料



FEATURING

@cyrusbnt

@dickrizzo

@masonsilva

@salomoncardenasjr

@nickjmatthews

@erikhherrera

@daik1hoshino

📹@tylersmolinski





HUF [ハフ]

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

