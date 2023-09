[Foot Locker atmos Japan合同会社]



アメリカ発のワークウェアブランドの「ディッキーズ」と「アトモス」が最新別注アイテムを発売いたします。



ヘビーデューティなワークウェアに端を発する「ディッキーズ」とのアイテムは、「アトモス」オリジナルデザインのトラックジャケット、パンツを展開。

ジャケットは、ドローコードで裾が絞れるため防風対策やスタイルに合わせてシルエットのチェンジが可能。裏地にはメッシュ素材を使用して通気性にも特化。フロントの左胸には、「アトモス」のロゴがアクセントとして刺繍されています。







さらに、フルレングス、ショーツにもなる2WAYなイージー仕様の多機能パンツは、Dカン、セルフォンポケット、裾ドローコードといったユーティリティ性の高いディテールを網羅。こちらも左膝に「アトモス」の刺繍をあしらっています。







【atmos×Dickies - Limited Edition】抽選詳細

抽選期間 : 2023年9月25日(月)9:00~9月29日(金)8:59

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-dickies-23fw





【PRODUCT】







atmos×Dickies TRACK JACKET

(アトモス×ディッキーズ トラックジャケット)

No: MA23F-JK034-beg

Price: 23,100円 (税込)

Color: beg

Size: M,L,XL

Release: 2023年9月30日(土)発売予定











atmos×Dickies TRACK JACKET

(アトモス×ディッキーズ トラックジャケット)

No: MA23F-JK034-blk

Price: 23,100円 (税込)

Color: blk

Size: M,L,XL

Release: 2023年9月30日(土)発売予定











atmos×Dickies TRACK PANTS

(アトモス×ディッキーズ トラックパンツ))

No: MA23F-LP034-beg

Price: 16,500円 (税込)

Color: beg

Size: M,L,XL

Release: 2023年9月30日(土) 発売予定











atmos×Dickies TRACK PANTS

(アトモス×ディッキーズ トラックパンツ)

No: MA23F-LP034-blk

Price: 16,500円 (税込)

Color: blk

Size: M,L,XL

Release: 2023年9月30日(土) 発売予定





About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About DICKIES(R)

URL https://www.dickies.jp/

C.N.ウィリアムソンとE.E.ディッキーがDICKIES(R)の共同創業者であり、いとこ同士の2人がワークウェアの生産を開始したのは1920年代。国中がアメリカンドリームの実現に向けて沸いていた頃でした。2人は全米各地の「働く現場」を回り、農夫や炭鉱夫などそれぞれの仕事に必要な作業着の特性を調べ、労働者のニーズに合わせ工夫が施された製品は瞬く間にアメリカ全土に深く浸透しました。モノ作りへのこだわりは途切れることなく、地元テキサスの石油労働者向けに創り出したのが今なお世界で最も愛されるワークパンツ「874」です。丈夫で汚れにくく、どんな体型の人にもフィットする「労働者の声を聞く」というDICKIES(R)のアイデンティティーはその後も引き継がれ、ポリシーである「FIT YOU, FIT YOUR JOB」の礎となっています。90年代以降は西海岸のスケーターたちが「874」を愛用したことで各分野のアーティストへも浸透。カルチャーシーンへと飛び火し、ワークウェアとしてだけでなく、ファッションブランドとしての地位を確立しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-18:40)