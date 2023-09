[学校法人 日本教育財団]

~関西で唯一の「情報系」新大学【大阪国際工科専門職大学】~



AI、IoT、ロボット/ゲーム、CG…関西で唯一の「情報系」新大学として2021年4月に開学した【大阪国際工科専門職大学】では、実務で必要とされる「実践力」「職務遂行能力」を養うために、産業界や社会との連携が強化されたカリキュラムのもと、これからの社会に必要とされる次世代型のデジタル人材を育成しています。



2025年3月、いよいよ1期生が初めての卒業を迎えます。このたび、就職活動が本格化するに先立ち、企業の皆さま向けに、本学の特長や学生たちが身につけるスキルなどを知っていただく説明会を開催いたします。

ICT(情報通信技術)、AI、DX(デジタルトランスフォーメーション)、デジタルコンテンツ分野の人材について、関心のある採用ご担当者さまはぜひご参加ください。







■日時

・2023年10月17日(火) 14:00~15:30 (オンライン)



■内容(予定)

・副学長 浅田稔教授より:挨拶、本学の教育理念、設立目的、教育方針について

・学部長 味戸克裕教授より:各学科・コースの特長、カリキュラムおよび産学連携について

・キャリアサポートセンターより:企業内実習、就職施策などについて

・質疑応答など



■詳細・お申し込み

https://www.iput.ac.jp/osaka/news/15250/

・本学のカリキュラム、学生に関心のある方はどなたでもご参加いただけます。

・お申込みいただいた方に、Zoomオンラインのアクセス方法をお知らせします。



■問い合わせ先

大阪国際工科専門職大学キャリアサポートセンター

TEL:06-6347-0111

Mail:career.osaka@iput.ac.jp



大阪国際工科専門職大学 学長 吉川弘之







東京大学総長、国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長などを歴任し、2014 年には日本の科学者として最も権威ある日本学士院会員となる。

現在、東京大学名誉教授、英国王立工学アカデミー会員、スウェーデン王立科学アカデミー会員、独立行政法人日本学術振興会学術最高顧問などを務める。

工学博士。



大阪国際工科専門職大学(IPUT OSAKA)







International Professional University of Technology in Osaka

関西で唯一※の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の 実践的な新大学として、文部科学省より設置が認可され2021年4月に開学。世界のICT・デジタルコンテンツ業界と連携した先進的な実践教育で、グローバルに活躍できる「デジタル人材」を輩出します。大阪駅前の校舎には、AIやVR、モーションキャプチャーをはじめとした最先端のソフト・ハードを導入。

元東京大学総長の吉川弘之学長、大阪大学特任教授で“AI×ロボット”の世界的権威の浅田稔副学長が牽引する指導陣には、各専門分野で高い実績をあげる研究者教員に加え、パナソニック、NTT、三菱電機、任天堂、カプコン、ドワンゴなど名だたる企業出身の実務家教員がそろい、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

※2023年3月時点の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の専門職大学として 文部科学省HP「専門職大学等一覧」より





・工科学部

∟情報工学科(入学定員120名): AI戦略コース / IoTシステムコース / ロボット開発コース

∟デジタルエンタテインメント学科(入学定員40名): ゲームプロデュースコース / CGアニメーションコース



・教育理念



テクノロジーを駆使して社会課題を解決するデジタル人材 “Designer in Society(社会とともにあるデザイナ ー)”の育成



・「企業×大学」の先進的な実践教育

専任教員の約6割は企業出身の「実務家教員」

600時間(16週間)以上の「企業内実習」が全員必修

原則40人以下の「少人数教育」で丁寧かつ実践的な指導

・・・など



*オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています(日曜・祝日除く)。

*詳細は本学WEBサイトにてご確認ください。 https://www.iput.ac.jp/osaka



