[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、9月26日(火)に開催された一般社団法人ワークDX推進機構主催のセミナー「AIは人手不足の解決策となるか?これからの組織体制」に、HELP YOU広報の小澤美佳が登壇いたしました。ビジネス環境の変革や人材不足に対応するために業務効率化が叫ばれている今、外部人材とAIを組み合わせた生産性向上・業務効率化の方法についてご紹介しました。







セミナーについて





▼開催概要



◆開催日時:2023年9月26日 (火) 12:00~13:00

◆開催場所:オンライン(EventHub配信)

◆参加費:無料

◆所要時間:60分



▼開催趣旨

ビジネス環境の変革と人材不足への対応が急務となる中、業務効率化の必要性が叫ばれています。

業務自動化を実現する重要な要素としてAIが注目されていますが、AI技術を取り入れることが目的になってしまい活用できていない、また活用するためのリソースの不足といった問題を抱えている企業様も多いのではないでしょうか。

そこで、BPOサービスが最適で有用な選択肢となります。ノンコア業務を整理・外注することで既存の人材のポテンシャルを最大限に活かし組織の変革を生み出すことが可能です。

本ウェビナーでは、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を提供するニットが、外部人材とAIを組み合わせた生産性を圧倒的に向上させる方法を紹介いたしました。AI導入だけでは解決できない課題について、具体的な事例や手法を分かりやすく解説しました。



当日の様子







本ウェビナーでは、HELP YOU広報の小澤が、人手不足を解決する1つのヒントとして、AIなどの最新のテクノロジーを活用した業務効率化の成功事例などを分かりやすくお伝えしていきました。



高齢化が進む日本社会の現状と未来



日本における高齢化は加速し続け、2010年からは日本の総人口が縮小しているのが現状です。15~64歳の人口と、65歳以上の人口割合においても、近い将来、その数字が逆転するとみられています。

※参考:内閣府(2023)「令和5年版高齢社会白書」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html



日本企業が取り組むべき6つのこと



このように人口減少が続く日本では、企業が採用難に陥るだけでなく、人手不足による倒産の可能性も高まってしまいます。では、日本企業はどんなことに取り組むべきなのか、その6つの方法をご紹介しました。



これら6つの方法のうち、HELP YOUは、4.外部に任せる(アウトソーシング)、6.生産性向上(RPA、AIの活用)による課題解決に向けたご支援をしております。人の力と効果を最大化させるための最新のテクノロジーを活用し日本の人手不足解消・生産性向上に貢献しています。



これらのサービスをご提供したお客様からは以下のような声をいただいています。





登壇者情報







<小澤 美佳 / 株式会社ニット 広報リーダー>

2008年リクルートへ入社。中途採用領域の代理店営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学でキャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年、中米ベリーズへ移住し現地で観光業の会社を起業。2019年ニットに入社し、広報部署を立ち上げ2年でメディア露出数1004件にのぼる。2021年はテレワーク先駆者百選の総務大臣賞やTOKYOテレワークアワードなど受賞。Twitter(@mica823)フォロワー数は4万人。育休中に兼業で起業し、現在は企業広報と令和PRの代表の二足の草鞋で活動。







主催 / 一般社団法人ワークDX推進機構







[会社名]一般社団法人ワークDX推進機構

[代表理事]伏見匡矩(株式会社エイチ 代表取締役社長)

高橋恭介(株式会社給与アップ研究所・株式会社SNSコーチ 代表取締役社長)

[本拠地]〒105-0004 東京都港区新橋2丁目16番1号ニュー新橋ビル903

[HP]https://work-dx.com/



間接部門のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進により、働くことの幸福感と労働生産性および日本の所得向上に寄与することを目指して2022年に設立。

1.間接部門における業務DX推進

2.業務DXサービス提供者同士のシステム・業務フロー連携強化

3.生産性スコアの低減とジョブ型雇用への移行

4.業務DXサービスの客観的評価とサービス品質向上のための業務DX認定マーク発行

5.企業へのDXに関する適切なアドバイスの提供と補助金の公正な活用促進

6.地方におけるDX推進、地方自治体や地銀・各種団体との連携

7.会員同士の交流の場・勉強会・セミナーの設定

8.DXに関する情報発信

以上8つを掲げ、社会を前進させるDXの窓口として、プロフェッショナルと連携し、企業の適切なDXに向けたコンサルテーションとサービスの選定を支援するとともに、IT導入に関する補助金や助成金の適正な活用を行う。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-19:16)