DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第6弾、舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲(ソナタ)」が2023年2月17日(金)より公演される。

新作の開幕を記念して、過去公演された舞台作品5作品を2月9日(木)~2月14日(火)にかけて、ニコニコ生放送にて一挙上映が決定した。



【新作公演情報】





舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲(ソナタ)」

DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第6弾!



2023年

東京 2月17日(金)~2月26日(日) 品川プリンスホテル ステラボール

大阪 3月3日(金)~3月5日(日) 森ノ宮ピロティホール



オフィシャルHP:https://bunal-butai.com/

オフィシャルTwitter:https://twitter.com/bunal_butai





【過去全5作上映会 番組ページ】

▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY1 舞台「文豪とアルケミスト 余計者ノ挽歌(エレジー)」

放送日時:2023年2月9日(木)20時放送開始

番組ページはこちら:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112185



▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY2 舞台「文豪とアルケミスト 異端者ノ円舞(ワルツ)」

放送日時:2023年2月10日(金)20時放送開始

番組ページはこちら:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112514



▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY3 舞台「文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱(カノン)」

放送日時:2023年2月11日(土)20時放送開始

番組ページはこちら:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112537



▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY4 舞台「文豪とアルケミスト 捻クレ者ノ独唱(アリア)」

放送日時:2023年2月13日(月)20時放送開始

番組ページはこちら:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112558



▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY5 舞台「文豪とアルケミスト 嘆キ人ノ廻旋(ロンド)」

放送日時:2023年2月14日(火)20時放送開始

番組ページはこちら:https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112578





【番組のご案内】

・本番組のタイムシフトは14日間となります。

・本番組の一部は「やっぱ二コメンチャンネル」会員限定配信です。

会員登録はこちら:https://ch.nicovideo.jp/25-niconama/join

(ニコニコプレミアム会員ではなく、「やっぱ二コメンチャンネル」会員限定視聴になります。)





(C) DMM GAMES / 舞台「文豪とアルケミスト」製作委員会

(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」製作委員会

(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」6製作委員会

