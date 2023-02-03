舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」の開幕を…
［株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部］
DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第６弾、舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」が2023年2月17日(金)より公演される。
新作の開幕を記念して、過去公演された舞台作品5作品を2月9日（木）～2月14日（火）にかけて、ニコニコ生放送にて一挙上映が決定した。
【新作公演情報】
舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」
DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第６弾！
2023年
東京 2月17日(金)～2月26日(日) 品川プリンスホテル ステラボール
大阪 3月3日(金)～3月5日(日) 森ノ宮ピロティホール
オフィシャルHP：https://bunal-butai.com/
オフィシャルTwitter：https://twitter.com/bunal_butai
【過去全5作上映会 番組ページ】
▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY1 舞台「文豪とアルケミスト 余計者ノ挽歌（エレジー）」
放送日時：2023年2月9日(木)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112185
▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY2 舞台「文豪とアルケミスト 異端者ノ円舞（ワルツ）」
放送日時：2023年2月10日(金)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112514
▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY3 舞台「文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱（カノン）」
放送日時：2023年2月11日(土)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112537
▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY4 舞台「文豪とアルケミスト 捻クレ者ノ独唱（アリア）」
放送日時：2023年2月13日(月)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112558
▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY5 舞台「文豪とアルケミスト 嘆キ人ノ廻旋（ロンド）」
放送日時：2023年2月14日(火)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112578
【番組のご案内】
・本番組のタイムシフトは14日間となります。
・本番組の一部は「やっぱ二コメンチャンネル」会員限定配信です。
会員登録はこちら：https://ch.nicovideo.jp/25-niconama/join
（ニコニコプレミアム会員ではなく、「やっぱ二コメンチャンネル」会員限定視聴になります。）
(C) DMM GAMES / 舞台「文豪とアルケミスト」製作委員会
(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」製作委員会
(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」6製作委員会
---------------------------------------------------
【ニコニコからのお知らせ】
▼やっぱ二コメンチャンネル
2.5次元舞台・ミュージカル・俳優ジャンルの月額チャンネル制ポータルサイト
今注目の俳優が生出演する情報バラエティー「噂のニコメン情報局」の第1回目から最新回まで、
やっぱニコメンチャンネル会員限定で見逃し配信中！
やっぱ二コメンチャンネルはこちらから
https://site.nicovideo.jp/25nicomen/
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【Google Chrome】「このサイトにアクセスできません」の原因と対処方法｜Tenorshare 4DDiG-Mac(02/03 19:46)
弥生、中小企業庁が定めるM&A支援機関に登録(02/03 19:46)
【卒業入学祝いのプレゼントにもおすすめ！】銀座逸革工藝からAmazon・楽天市場・ヤフーショッピングで大好評につき累計販売個数700個突破！本革使用の高品質・１万円以下の逸品！(02/03 19:46)
【クラウドファンディング達成率350%！】天然精油の香りと10日間続く除菌効果を発揮する、光触媒を原料にしたファブリックミスト『Sustainable Coat(R)』(02/03 19:46)
GuildQBは2023年2月18日に如月-KISARAGI-のローンチを記念して、「QB conference」を代官山で開催(02/03 19:46)
2023年2月9日、「BACKSTAGE」2年2か月ぶりに開催 イベント・マーケティングのリアル復活の狼煙を上げる！(02/03 19:46)
北國銀行、投資信託新商品の取り扱いを開始を発表(02/03 19:46)
パリッととろけるフルーツ飴専門店『りんご＆』が宮崎市にオープン！(02/03 19:46)
KADOKAWA 2023年3月期第3四半期決算を発表(02/03 19:40)
Fリーグ特別指定選手認定解除のお知らせ(02/03 19:40)
英語学習アプリ「レシピー」 を提供する POLYGLOTS（ポリグロッツ）が、レシピー導入校である上田西高等学校で英語学習コンテスト「第3回レシピー杯」を開催しました。(02/03 19:40)
「中小企業の人材活用セミナー」を開催します！(02/03 19:40)
【香りもキレイも叶えるフレグランス】mercyu（メルシーユー）から「Nordic Collection ファブリック&ルームミスト」が新発売！(02/03 19:40)
オールアバウト、東京都健康長寿医療センター 高齢者の“ものづくりプログラム”への参加が、認知症との共生に寄与することを日本応用老年学会大会にて発表(02/03 19:40)
【hpgrp GALLERY TOKYO】ニューヨークとメキシコを拠点に活動するアーティストIt's a living(リカルド・ゴンザレス)新作展「A Day in the Life」2/15～開催(02/03 19:40)
厚生労働省「グッドキャリア企業アワード2022」イノベーション賞を受賞(02/03 19:40)
「Bankers（バンカーズ）」ネクスウェイの「オンライン本人確認サービスeKYC」を導入開始(02/03 19:40)
Metaverse Japan、世界を主導する日本のメタバース産業政策を提言(02/03 19:40)
世界初のメタバースシンクタンク Metaverse Japan Lab設立のお知らせ(02/03 19:40)
スタジオジブリ・鈴木敏夫プロデューサーによるＢＳ松竹東急（BS260ch）の公式キャラクターが誕生！＜あなたも名づけ親になれるかも？＞名前大募集キャンペーンも実施！(02/03 19:40)
えー！いつのまに始まってたの！？ Ｊリーグマスコット総選挙2023 さぬぴー大逆襲企画実施のお知らせ(02/03 19:40)
おおさか人権フェスタ 2023(02/03 19:40)
一般社団法人日本コンベンション協会が観光庁へ提言提出(02/03 19:40)
日本初*のサービス提供！ダイバーシティ＆インクルージョンに配慮したマーケティング実行支援を開始(02/03 19:40)
元四国管区警察局長（元公安調査庁部長）の安村隆司氏が顧問に就任(02/03 19:16)
株式会社アシスト（代表取締役：宇井和朗）静岡エリアでホームページ販売代理店募集を開始(02/03 19:16)
【栃木シティ】3/12(日) オフィシャルトレーニングマッチ開催のお知らせ(02/03 19:16)
サンマルクカフェアプリ会員様限定『バレンタインBuy One Get One』2/10（金）～2/14（火）の5日間で実施！(02/03 19:16)
【レーザー彫刻機】を2023年1月5日より販売開始した、光商事株式会社の【ファイバーレーザー彫刻機】(02/03 19:16)
ドラマ「女神(テミス）の教室~リーガル青春白書~」水沢役で話題沸騰!!前田拳太郎、多彩な表現で魅せる写真集から美麗先行カットを公開!!(02/03 18:46)