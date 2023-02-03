時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」の開幕を…

舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」の開幕を記念して、2月9日(木)から過去全5作をニコニコ生放送にて一挙上映

［株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部］




DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第６弾、舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」が2023年2月17日(金)より公演される。
新作の開幕を記念して、過去公演された舞台作品5作品を2月9日（木）～2月14日（火）にかけて、ニコニコ生放送にて一挙上映が決定した。

【新作公演情報】


舞台「文豪とアルケミスト 戯作者ノ奏鳴曲（ソナタ）」
DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第６弾！

2023年
東京 2月17日(金)～2月26日(日) 品川プリンスホテル ステラボール
大阪 3月3日(金)～3月5日(日) 森ノ宮ピロティホール

オフィシャルHP：https://bunal-butai.com/
オフィシャルTwitter：https://twitter.com/bunal_butai


【過去全5作上映会 番組ページ】
新作公演 開幕記念 上映会 DAY1 舞台「文豪とアルケミスト 余計者ノ挽歌（エレジー）」
放送日時：2023年2月9日(木)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112185

▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY2 舞台「文豪とアルケミスト 異端者ノ円舞（ワルツ）」
放送日時：2023年2月10日(金)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112514

▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY3 舞台「文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱（カノン）」
放送日時：2023年2月11日(土)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112537

▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY4 舞台「文豪とアルケミスト 捻クレ者ノ独唱（アリア）」
放送日時：2023年2月13日(月)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112558

▼新作公演 開幕記念 上映会 DAY5 舞台「文豪とアルケミスト 嘆キ人ノ廻旋（ロンド）」
放送日時：2023年2月14日(火)20時放送開始
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340112578


【番組のご案内】
・本番組のタイムシフトは14日間となります。
・本番組の一部は「やっぱ二コメンチャンネル」会員限定配信です。
会員登録はこちら：https://ch.nicovideo.jp/25-niconama/join
（ニコニコプレミアム会員ではなく、「やっぱ二コメンチャンネル」会員限定視聴になります。）


(C) DMM GAMES / 舞台「文豪とアルケミスト」製作委員会
(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」製作委員会
(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」6製作委員会
---------------------------------------------------

【ニコニコからのお知らせ】
▼やっぱ二コメンチャンネル
2.5次元舞台・ミュージカル・俳優ジャンルの月額チャンネル制ポータルサイト
今注目の俳優が生出演する情報バラエティー「噂のニコメン情報局」の第1回目から最新回まで、
やっぱニコメンチャンネル会員限定で見逃し配信中！

やっぱ二コメンチャンネルはこちらから
https://site.nicovideo.jp/25nicomen/

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１月の特集は「韓国・尹政権の行方」。
尹錫悦政権の外交、内政、経済政策を分析する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ