［ビルドサロン］

法人向け買い切り制オンラインサロン制作・開発業務を専門で承る株式会社ビルドサロン（本社：東京都新宿区、 代表取締役：上村 十勝）は、2022年12月17日時点における最新のオンラインサロン開発における人気機能の統計調査結果（ランキング）について公表しました。





株式会社ビルドサロンが、最新のオンラインサロン開発制作見積もり依頼データから、現在オンラインサロンに必要とされている要件について、人気ランキングを発表しました。





■ データ概要



見積もり依頼数：670件（システム）、370件（制作後サービス）、734件（ソーシャルログイン）

（見積りフォーム https://buildsalon.co.jp/estimate からの見積もり依頼のみ集計。公式LINE/Chatwork/Eメールでの見積もり依頼を除く）

集計期間（システム）：2020年6月16日～2022年12月17日

集計期間（制作後サービス）：2021年2月22日～2022年12月17日

集計期間（ソーシャルログイン）：2020年4月16日～2022年12月17日

調査項目：定型化システム・サービス（独自要件は除外）についての見積もり申請の割合。

調査機関（調査主体）：株式会社ビルドサロン

調査方法（集計方法、算出方法）：見積り依頼フォームからの算出。

備考：定型業務化開始日から起算。同一担当者からの見積もり依頼は最新の１件のみ計上。





■ 備考



・弊社ホームページからお見積もり依頼されたお客様のみ統計に反映されています。

・サンプル数が少ない項目は一部除外しています。

・申請割合は受付開始日を考慮しているため、新しいサービスは申請割合が不安定になる場合がございます。詳細はビルドサロン マーケティング部 までお問い合わせください。

・2022年8月2日以降のプレスリリースより「ZOOM・外部ミーティングツール連携」は「ライブ動画配信機能」として統合するため廃止します。





■ 人気システム開発（ランキング）





順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 自動会費決済機能 61.0%

2位 管理画面制作 53.8%

3位 動画投稿機能 46.9%

4位 面談しながら決めたい 45.8%

5位 ライブ動画配信機能 44.9%

6位 利用規約・個人情報保護方針等作成 43.7%

7位 チャットルーム機能 43.1%

8位 お問い合わせページ 43.0%

9位 会員コミュニティ作成 42.3%

10位 お知らせ機能 41.3%

11位 ダイレクトメッセージ機能 40.3%

12位 コメント機能 40.0%

13位 メルマガ配信機能 35.5%

14位 会員情報エクスポート機能 35.2%

15位 予算内で最適な機能を希望 34.9%

16位 YouTube連携 34.7%

17位 イベント管理機能 33.6%

18位 会員ミーティング開催 32.7%

19位 質問システム 32.6%

20位 アンケート機能 29.8%

21位 セキュリティパッケージ 29.0%

22位 よくある質問(FAQ) 28.6%

23位 コンビニ決済・ATM決済・各種PAY導入 26.8%

24位 ファイル共有 26.7%

25位 単発販売機能 26.6%

26位 会費のキャリア決済 26.6%

27位 コンテンツコピー防止 26.6%

28位 ZOOMウェビナー連携 26.2%

29位 予約・決済受付と管理 26.1%

30位 サーバー・ドメイン取得代行 25.6%

31位 フォロー・お気に入り追加機能 25.5%

32位 年齢制限機能 25.0%

33位 自動バックアップ 24.9%

34位 銀行口座振込実装 24.6%

35位 プッシュ通知(PWA) 24.2%

36位 会員情報インポート機能 24.2%

37位 管理者のみ投稿 23.9%

38位 ブログ記事作成 23.9%

39位 コンテンツ投稿通知 23.5%

40位 PayPay決済 23.4%

41位 SNS自動投稿 22.4%

42位 アプリリリース（PWA）（ネイティブ） 22.2%

43位 招待コード導入 21.5%

44位 NFTゲーム開発 21.4%

44位 ポイントの店舗利用 21.4%

44位 入会前確認事項作成代行 21.4%

47位 会社概要ページ等の制作 21.4%

48位 キャプチャ認証 21.2%

49位 退会スケジュール 21.1%

49位 銀行口座振替実装 21.1%

51位 公式マーク申請受理 20.0%

52位 サロン内広告掲載 19.6%

53位 ステップメール機能 19.6%

54位 管理者による手動許可 18.8%

55位 階層カテゴリー 18.8%

55位 音声ライブ配信 18.8%

57位 会員ランクバッジ 18.5%

58位 会員紹介ページ作成 18.1%

59位 利用者マニュアル 18.1%

60位 Eラーニング(LMS) 18.0%

61位 ポイントシステム機能 17.8%

62位 Discord連携 17.2%

63位 投げ銭受取 17.0%

64位 NGワード設定 17.0%

65位 キーワード収集・分析 16.9%

66位 都度決済・管理 16.4%

67位 NDA締結(無料) 15.8%

68位 会員との契約書締結 15.6%

69位 プラットフォーム構築 15.4%

70位 ストーリー投稿 15.3%

71位 ロゴ制作 15.2%

72位 ハッシュタグ管理 14.6%

73位 Opensea連携 14.3%

73位 あんしんパック 14.3%

73位 仮想通貨投げ銭 14.3%

73位 発達障害者向けデザイン 14.3%

77位 会員ログイン失敗時の管理者通知機能 13.8%

77位 物販(有形商品販売) 13.8%

79位 【全ておまかせ】 13.5%

80位 メタバース(VR)連携 13.4%

81位 ステップメール自動配信 13.1%

82位 デザイン 12.9%

83位 コンテンツ投げ銭受取 12.5%

83位 会員ランクのスケジュール制限 12.5%

85位 会員間レビュー(相互評価) 12.1%

86位 楽天ペイ 11.7%

87位 身分証提示・審査 11.6%

88位 記事分割公開(無料・有料) 11.5%

89位 タイムライン表示 11.5%

90位 Basic認証 11.5%

91位 認証マーク申請・付与 11.2%

92位 ディスカウント機能 11.1%

93位 寄付受取 11.1%

94位 レコメンド機能 10.9%

95位 会費クーポン 10.8%

96位 ブロックチェーン保護 10.5%

97位 音声配信(Podcast) 10.3%

98位 事前会員登録 10.3%

98位 法人(団体)アカウント管理 10.3%

100位 会員証表示 10.2%

101位 後払い(BNPL) 10.0%

102位 IDS(侵入検知システム) 10.0%

103位 会員年齢確認 9.8%

104位 Vimeo連携 9.8%

105位 抽選システム 9.8%

106位 マッチングシステム構築 9.8%

107位 多言語対応 9.7%

108位 複数窓口設置 9.4%

108位 高齢者向けデザイン 9%

110位 自社決済 9%

111位 Amazon Pay実装 9%

112位 外貨決済 9%

113位 AIチャットbot 9%

114位 オンライン本人確認(eKYC)導入 8%

115位 メールセキュリティ 8%

116位 位置情報投稿 8%

117位 セキュリティ自己診断 7%

118位 求人情報投稿 7%

119位 コンテンツガチャ 7%

120位 デザインコンペ 7%

121位 リクルートかんたん支払い 7%

122位 QRコード開発 7%

122位 クラウドファンディング機能 7%

124位 NFT関連開発 7%

125位 会員メモ帳 6%

126位 その他（事業者による独自要件） 6%

127位 稟議書(仮)・事業計画書作成 6%

128位 DAO開発 6%

129位 NFT特別会員証 6%

129位 仮想通貨ウォレット連携 6%

131位 MP3配信 6%

132位 NFTアート販売 6%

133位 仮想通貨決済 5%

134位 海外展開パッケージ 5%

135位 Salesforce連携 5%

136位 NFTカード配布 5%

136位 コンテンツNFT化 5%

138位 NFTマーケットプレイス 4%

139位 NFTコンテンツ販売 4%

140位 CBT(オンライン試験) 4%

141位 親子アカウント 4%

142位 ライブコマース 3%

143位 全ておまかせ 2%



システム一覧：

https://buildsalon.co.jp/functions



※TM（商標）表記は一部省略しております。





■ 人気の制作後サービス（ランキング）





順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 面談しながら決めたい 35.8%

2位 未定 23.0%

3位 会員専用問い合わせ対応窓口設置 22.2%

4位 保守・点検 21.5%

5位 ビルドサロンのSNSで紹介 21.4%

6位 トラブル対応 16.6%

7位 LP制作 16.2%

8位 併走型サポート 14.2%

9位 会員トラブル対応委託 13.4%

10位 対面打ち合わせ 12.5%

11位 コンサルティング 12.1%

12位 LINE公式アカウント開設 11.7%

13位 脆弱性検査(ASVスキャン) 10.7%

14位 プレスリリース代行 8.9%

15位 Google広告出稿 7.8%

16位 リーガルチェック 6.3%

17位 クラウドファンディング代行 6.0%

18位 全ておまかせ 5.4%

19位 YouTube広告出稿 5.3%

20位 利用者マニュアル作成 5.0%

21位 システムコピー 4.3%

22位 その他（事業者による独自要件） 1.8%



サービス一覧：

https://buildsalon.co.jp/functions



※TM（商標）表記は一部省略しております。

※ 会員専用問い合わせ対応窓口設置サービスはサンプル数が少ないため、今回は除外しております。





■ 人気のソーシャルログイン開発（ランキング）





順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 LINE 39.5%

2位 Facebook 39.1%

3位 Google 29.0%

4位 面談しながら決めたい 27.5%

5位 Twitter 26.6%

6位 予算内で人気のSNS登録機能を追加 21.3%

7位 Instagram 17.1%

8位 TikTok 8.6%

9位 Amazon 7.9%

10位 Yahoo! 7.8%

11位 不要 5.4%

12位 全ておまかせ 5.3%

13位 Apple 5.0%

14位 LinkedIn 1.6%

15位 その他（事業者による独自要件） 1.5%

16位 mixi 1.3%

17位 Github 1.3%



オンラインサロンソーシャルログインシステムについて：

https://buildsalon.co.jp/archives/functions/sns-oauth



※TM（商標）表記は一部省略しております。



※ 当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。



■ オンラインサロン開発制作のお見積もり





ビルドサロンの無料お見積もりフォーム（ https://buildsalon.co.jp/estimate ）にアクセスし、必要項目を埋めて送信してください。

すぐにオンラインサロン制作開発のお見積もりが可能です。



お見積もりは無料です。 お気軽にご利用ください。



オンラインサロン開発制作サービスについて、無料ミーティングのご予約を受付中です。

こちらからご予約できます。

http://buildsalon.co.jp/meeting

※ 希望する日時がない場合はお問合せください。





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■ 株式会社ビルドサロンとは





オンラインサロンの制作・開発を専門で請け負っているウェブサイト制作会社。

https://buildsalon.co.jp

国際セキュリティ規格 ISO27001認証取得済





■ リリースと取材に関するお問い合わせ



※ こちらはお客様向けプレスです。営業メール・お電話はご遠慮ください。

本社HP: https://buildsalon.co.jp

メール: info@buildsalon.co.jp

電話: 03-6822-4723(代表)

お問い合わせフォーム: https://buildsalon.co.jp/contact

公式LINE: https://lin.ee/psX1A0C



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■ ビルドサロンの事業内容







株式会社ビルドサロンは、オンラインサロンの専門事業者です。オンラインサロン制作業界 『顧客満足度 No.1』『実績が豊富なオンラインサロン制作会社 No.1』『経営者が選ぶオンラインサロン制作会社 No.1』（2021年12月 日本デジタルリサーチ調べ）

・自前オンラインサロンの開発及び制作事業

・オンラインサロン運営代行業務

・既存オンラインサロンのページデザイン

・オンラインサロン関連 CMS プラグインの開発

・既存ブログからのコンテンツ移行作業

・その他会員制サイトの受託開発業

・オンラインサロン運用ブログの運営

https://buildsalon.co.jp/blog



※当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/17-18:16）