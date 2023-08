[株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ]

秋の味覚とマロンのハーモニー



ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留(所在地:東京都港区東新橋1-6-3、総支配人:笠原 邦芳)は、2023年9月1日(金)から2023年10月31日(火)までの期間、24階バー・ラウンジ「THE BAR」、及びオールデイダイニング「ハーモニー」にて、栗をふんだんに使ったAFTERNOON TEA with “SIROCCO”「オータムマロン」を販売いたします。







公式ホームページURL:https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/news/vlcg035rur61/



9月、10月のセイボリーは、ソテーしたキノコを生ハムのコクとポテトサラダ&濃厚チーズソースが引き立てるオープンサンドを始め、サクサクのパイ生地に包まれたチリコンカンとアボカドのコロネなど、ボリューム感あるラインナップ。



そして今回のスイーツの主役、「マロン」をふんだんに使った「マロンショコラパフェ」は、フランボワーズソルベやチョコレート、イチヂクなどが主役のマロンモンブランとハーモニーを奏で、ベリーソース、チョコレートクリーム&生クリームの層とも相まって、秋の味覚を十分に堪能して頂ける1品です。



空が高く感じられるこの時期に24F、地上約100mから澄んだ秋空を眺め、温かいSIROCCO TEAと共に「オータムマロン」を味わいながら秋の訪れを感じていただけます。





- MENU -

WELCOME TEA

SIROCCO TEA (紅茶)をご用意いたします



SAVORY

生ハムときのこのオープンサンドウィッチ

リンゴ、モッツアレラチーズ、ニンジンのマリネ

チリコンカンとアボカドのコロネ

紅茶鴨とスクランブルエッグ 和風バルサミコソース添え

エビとツブ貝のバジルサラダ



SWEETS

マロンショコラパフェ

コーヒーゼリー&マロンクリーム

マカロンキャラメルサレ

マロンカヌレ

ルージュフランボワーズ



DRINK

紅茶やCOLD CREMA COFFEEなどからお好みのものをお好きなだけ

プラス3,000円でSIROCCOティー(6種類の紅茶、緑茶、ハーブティー、フルーツティー)のセレクションからもお選びいただけます。





※メニュー内容は食材の都合により変更となる場合がございますのでご了承ください。

※画像は全てイメージです。



AFTERNOON TEA with “SIROCCO” 「オータムマロン」

【販売期間】 2023年9月1日(金)~2023年10月31日(火)

【提 供 数 】 平日/1日15食限定 土・日・祝日/1日30食限定

【提供場所】 24F バー・ラウンジ「THE BAR」、オールデイダイニング「ハーモニー」

【提供時間】 THE BAR /平日:11:30~15:00(L.O.) 土日祝:13:00~15:00(L.O.)

ハーモニー/平日:11:30~14:30(L.O.) 土日祝:13:30~14:30(L.O.)

※ラストオーダー後も、お飲み物のお替りオーダーは可

【料 金】 コーヒー・紅茶フリー お一人様 5,500円(消費税・サービス料込)

SIROCCOティーフリー お一人様 8,500円(消費税・サービス料込)

【問合せ先】 レストラン予約 03-6253-1130(10:00~18:00)









ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留は

2023年7月1日(土)に開業20周年を迎えました。

「二重にお得な謝恩フェア」開催 詳細は下記よりご確認ください。

https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/news/17dp05vhi/

2023年8月31日まで開催。





ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留【施設概要】

所在地 :東京都港区東新橋1-6-3

TEL. :03-6253-1111(代表)

客室数 :490室 席数:THE BAR 46席/ハーモニー80席

URL :https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/

アクセス:

・JR新橋駅(汐留口)・都営浅草線新橋駅より徒歩約3分

・東京メトロ銀座線 新橋駅より徒歩約5分

・都営大江戸線汐留駅(2番出口)・ゆりかもめ汐留駅より徒歩約1分



