[エレコム株式会社]

コネクター部に変換回路を内蔵しておりコンパクトで持ち運びに便利



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、RS-232Cポートを搭載したPDA、モデム、TA(ターミナルアダプター)などをパソコンにUSBで接続できるシリアル変換ケーブルを新発売いたしました。







パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。コネクター部に変換回路を内蔵しておりコンパクトで持ち運びに便利です。パソコンのUSBポートから電源供給を行なうバスパワーのため、ACアダプターなどの外部電源が不要です。

※RS-232Cとは、米国電子工業会によって標準化されたシリアル通信規格で、パソコン本体と周辺機器(モデムやTAなど)を接続するためのシリアルポートをRS-232Cポートと呼びます。



RS-232Cポート搭載のPDA・モデム・TAなどをUSBでパソコンに接続できるUSB to Serial変換ケーブル



■パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器にデータ転送ができる変換ケーブルです。

■付属のドライバーCD-ROMからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。

■USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。※理論値

■Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

■USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源は不要です。

■外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。

※接続機器によっては動作しない場合があります。

■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。













環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)













製品詳細



<USB to Serial変換ケーブル>

型番:UC-SGT2

価格:¥4,378(店頭実勢価格)¥3,980(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/UC-SGT2.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230627-02/





Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C88CWKJK

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550278003/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550278003.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550278003.html





