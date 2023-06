[株式会社三陽商会]

~「ヤンチェ_オンテンバール」ショップにて展開 ~



三陽商会が展開するコートブランド「サンヨーコート(SANYOCOAT)」は、タレントの香取慎吾さんとスタイリストの祐真朋樹さんがディレクターを務めるPPP SHOP (※) 「ヤンチェ_オンテンバール(JANTJE_ONTEMBAAR)」の限定アイテムとして、1st.シーズンの2018年秋冬よりコラボレーションを続けています。2023年は、6月23日(金)から順次発売される2023Collectionにおいて、「ヤンチェ_オンテンバール」「サンヨーコート」「空調服(R)」の3社コラボによるコート3型を展開、東京都千代田区丸の内のPPP SHOP「ヤンチェ_オンテンバール」にて販売される予定です。

※ PPP SHOP:PERMANENT POP-UP SHOP









「ヤンチェ_オンテンバール」2023Collectionのために香取慎吾さんが制作したアートは “SINGIN'IN THE RAIN” と”vacation“(※アートについてはこちら https://j-o.tokyo/news.html )。今シーズンは“SINGIN'IN THE RAIN”を裏地メッシュ部分にプリントしたパフスリーブコートや、”vacation“を全面にパネルプリントしたウエストコートなど計3型を企画・製作。気候変動を意識し、暑い夏でも快適に涼しく過ごせる「空調服(R)」を取り入れた初の3社コラボ商品です。「空調服(R)」とは2個のファンから服の中に外気を取り込み、汗の気化熱で身体を冷やすことができる製品です。作業着の枠を超え、アウトドアだけでなくさまざまなシーンでの着こなしに合うエレガントなコートに仕上げており、いずれもコート専業54年になる当社自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」で生産しています。









「空調服(R)」について





株式会社空調服が展開する「空調服(R)」(ファン付ウェア)とは、人体が本来備えている「汗を蒸発させて体温を下げる」仕組み=「生理クーラー(R)」の原理を利用し、小型ファンで服の中に外気を取り入れ、身体と服の間に大量の風の流れをつくり、汗の気化を促進させ涼しく快適に過ごすための製品です。使用するエネルギーもエアコンなどに比べて格段に少なく、環境にも配慮した製品です。 2017年に”地球温暖化防止活動 環境大臣表彰(技術開発・製品化部門)”を受賞しています。

「空調服(R)」について:https://www.9229.co.jp/about/about_index



「ヤンチェ_オンテンバール」 「サンヨーコート」 「空調服(R)」 コラボコート3型 商品概要







HOODED COAT

アートは2022年秋冬からの継続の”Olive“のモノトーン柄をプリント。ファンの風を取り込むとふわりと膨らみ、空調服(R)ならではのバルーンシルエットになります。夏に着用しても涼しげに見えるスポーティエレガントなフーディデザイン。フードの周囲や袖口のゴムスピンドルをアジャストして変化を付け、お好みのシルエットで着用いただけます。

サイズ展開:S/M/L/SNG

税込価格:本体¥108,900、ファン¥15,950

発売日:6月23日(金)

※本体とファンは別売り









WAISTCOAT

アートは”vacation“をプリント。夏にぴったりのカラーで、Tシャツの上に着用しても涼しげに見えるスポーティエレガントなウエストコートに仕上げました。スタンドカラー上端にファスナー先の引手を隠すタブデザインがあり、より美しいシルエットに。

サイズ展開:S/M/L/SNG

税込価格:本体¥86,900、ファン¥15,950

発売日:6月23日(金)

※本体とファンは別売り













PUFF SLEEVE COAT

アートは “SINGIN'IN THE RAIN”を裏地メッシュ部分にプリント。パフスリーブの7分袖丈で、大きめの襟が印象的なエレガントコートに仕上げました。

サイズ展開:36/38/40/42

税込価格:本体¥97,900、ファン¥15,950

発売日:6月23日(金)

※本体とファンは別売り













■JANTJE_ONTEMBAAR 店舗概要

ショップ名:JANTJE_ONTEMBAAR (ヤンチェ_オンテンバール)

店舗住所:東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 1 階

営業時間:11:00~20:00





■「JANTJE_ONTEMBAAR」 公式WEBサイト https://j-o.tokyo/

■「SANYOCOAT」 公式WEBサイト http://www.sanyocoat.jp/

■「空調服(R)」公式WEBサイト https://www.9229.co.jp/about/about_index



以上









































































企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-16:46)