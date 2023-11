[ガイアックス]

~共創型の事業創出・マーケティング・組織変革の実例が集結~



分散型自律組織「DAO」のコンサルティング・実務支援を提供する株式会社ガイアックス(本社:東京都千代田区、代表執行役社長:上田 祐司、証券コード:3775、以下 ガイアックス)は、12月13日(水)にトラストシティカンファレンス京橋にて、DAO活用現場の最前線を取り上げる『DAO FORUM 2023』を現地&オンラインのハイブリッド形式で無料開催いたします。

当日は、大手企業・自治体のDAO組成担当者がゲスト登壇するほか、DAOの法規制解説やDAOコンサルへの無料相談、ガイアックスが開発する新たなDAOツールの発表、DAO組成ワークショップなど、このフォーラムならではのコンテンツが詰め込まれています。







『DAO FORUM 2023』のポイント





1. 大手企業・自治体の各DAO組成担当者など、現場当事者が登壇しリアルな知見を提供

2. 会場ブースにDAOコンサルが常駐、気軽に無料相談が可能

3. オフライン初となる「DAO組成アクセラレーション」を同時開催、DAO素案・枠組みを90分で完成



『DAO FORUM 2023』 開催概要





日時:2023年12月13日(水) 13時~18時

会場:トラストシティカンファレンス京橋 (京橋トラストタワー 4階)

東京都中央区京橋2-1-3

サイトURL:https://daox.solutions/dao-forum-2023

入場・視聴料:無料

参加申込:https://dao-forum-2023.peatix.com/



プログラム・登壇者(敬称略)





ーStage Aー



企業におけるDAOの始め方 with 日本郵船株式会社

◯横山 真由:日本郵船株式会社 DX推進グループ



地方創生はDAOで生まれ変わるのか? with 美しい村DAO

◯松村 陽平:智頭町役場 企画課

◯鈴木 啓介:松崎町役場 企画観光課

◯北山 幸朋:合同会社美しい村づくりプロジェクト 代表

◯峯 荒夢:株式会社ガイアックス web3事業本部・本部長



DAOで新卒募集する幕開け!? with 三井住友海上火災保険株式会社

◯鈴木 悠平:三井住友海上火災保険株式会社 ビジネスデザイン部



新規サービス開発×DAO with 株式会社博報堂キースリー

◯重松 俊範:株式会社博報堂キースリー CEO



ーStage Bー



DAO型シェアハウスの経済的成功に迫る with 株式会社巻組

◯渡邊 享子:株式会社巻組 代表取締役



DAOの法規制をハックしよう with Rule Makers DAO

◯本嶋 孔太郎:Rulemakers DAO / 濱田松本法律事務所 弁護士

◯上田 祐司:株式会社ガイアックス 代表執行役社長





DAO FORUM 2023参加申込:

https://dao-forum-2023.peatix.com/



取材メディアパスについて





登壇者や、フォーラムについて、取材をご希望される方は、下記の入力をお願いいたします。申込いただいた方から優先的に、当日のメディア向け情報(記者会見・当日取材可能プログラム・個別取材等)もご案内させていただきます。



◆ メディア向けお申込みフォーム

https://forms.gle/rZLNku3hcVV9sJkz7



ガイアックスとは:「人と人をつなげる」をミッションに掲げ、社会課題の解決を目指すスタートアップスタジオ※





ガイアックスは、他人のことを自分ごととして捉えられる社会を目指して「Empowering the people to connect ~人と人をつなげる」を1999年の創業時からミッションとしています。2015年からはソーシャルメディアの発達により新しく生まれたシェアリングエコノミーにも取り組み始めました。個人間の情報のやり取りがより一層容易になり、ビジネスはBtoB(会社対会社)やBtoC(会社対個人)の取引だけではなく、CtoC(個人対個人)の取引がより一般的になると考えてのことです。

さらにweb3/DAOは、シェアリングエコノミーのさらに先にある、個々人が主役となる脱階層組織・フラットなコミュニティを実現するために極めて重要な技術であると目し開発を続けてきました。これからも、ガイアックスは個人が輝く社会を目指し取り組んでいきます。

※:スタートアップスタジオとは、同時多発的に複数の企業を立ち上げる組織を指します。出資・事業開発・エンジニアリング・バックオフィスの支援を用意し、初めての起業でも成功率を高めることが可能です。



■直近のソーシャルメディアに関するプレスリリース

・ガイアックス、提供実績1,000社以上のSNSマーケティングサービス群を刷新! 業界トップクラスの提供サービス種類を顧客ごとにカスタマイズ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000547.000003955.html



■ガイアックスのweb3/DAO取り組み実績

・【日本初】DAO型シェアハウス「Roopt DAO」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000491.000003955.html

・【日本初】複数自治体の連合DAO「美しい村DAO」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000513.000003955.html

・三井住友海上火災保険株式会社と共同で、新卒採用を現場社員と就活生のDAO組織で運用し透明化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000584.000003955.html

・株式会社DAOエージェンシーを設立し、 DAOの法人業務代行サービスを開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000586.000003955.html

・【日本初】DAO型シェアハウス「Roopt DAO」、開業1年で売上1.7倍&利益率の大幅改善を達成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000587.000003955.html



■株式会社ガイアックス 概要

設立:1999年3月

代表執行役社長:上田 祐司

本社所在地:東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD

事業内容:ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL: https://www.gaiax.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-14:16)