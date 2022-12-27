［Ｓｋｙ株式会社］

Ｓｋｙ株式会社は、2023年1月18日（水）～20日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西情報セキュリティEXPO」に出展いたします。





当日は、弊社開発商品に関するプレゼンテーションや実機によるデモンストレーションを行うほか、商談コーナーにてお客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。









＜「Japan IT Week【関西】」公式Webサイト＞

https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html





■ 主な展示内容



〇企業・団体向け クライアント運用管理ソフトウェア 「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/







〇営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」

https://www.skypce.net/







〇大規模ユーザ向けシンクライアントシステム

「SKYDIV Desktop Client」

https://www.skydiv.jp/





■ 出展ブースのご案内（小間番号）

インテックス大阪［4号館］K3-6



■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

＜「Japan IT Week【関西】」公式Webサイト＞

https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html



＜Ｓｋｙ株式会社 Webサイト＞

https://www.skygroup.jp/







SKYSEA、SKYSEA Client View、SKYPCE、SKYDIV および SKYDIV Desktop Client は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。

その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。

掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。





企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-16:16）