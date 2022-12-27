時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

「第7回 関西情報セキュリティEXPO」に出展いたします

「第7回 関西情報セキュリティEXPO」に出展いたします

［Ｓｋｙ株式会社］

Ｓｋｙ株式会社は、2023年1月18日（水）～20日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西情報セキュリティEXPO」に出展いたします。


当日は、弊社開発商品に関するプレゼンテーションや実機によるデモンストレーションを行うほか、商談コーナーにてお客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。




＜「Japan IT Week【関西】」公式Webサイト＞
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html


■ 主な展示内容

〇企業・団体向け クライアント運用管理ソフトウェア 「SKYSEA Client View」
https://www.skyseaclientview.net/



〇営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」
https://www.skypce.net/



〇大規模ユーザ向けシンクライアントシステム
「SKYDIV Desktop Client」
https://www.skydiv.jp/


■ 出展ブースのご案内（小間番号）
インテックス大阪［4号館］K3-6

■お申し込み
※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。
＜「Japan IT Week【関西】」公式Webサイト＞
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html

＜Ｓｋｙ株式会社 Webサイト＞
https://www.skygroup.jp/



SKYSEA、SKYSEA Client View、SKYPCE、SKYDIV および SKYDIV Desktop Client は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。
その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-16:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ