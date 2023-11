[株式会社ユートレジャー]

株式会社ユートレジャー(本社:東京都新宿区、代表取締役:伊藤 崇史)は、株式会社バンダイナムコエンターテインメントの大人気家庭用ゲームソフト「Tales of ARISE」エンディング後の物語を描く新規大型DLC『Tales of ARISE -Beyond the Dawn』の配信・発売を記念して、「テイルズ オブ アライズ」とコラボレーションしたネックレスが再登場。2023年11月24日(金)~2024年1月4日(木)の期間限定で予約の受け付けを行います。

アルフェン、シオン、リンウェル、ロウ、キサラ、テュオハリム、6人の衣装や身につけているアイテムをデザインに落とし込んだネックレスは、デイリー使いしやすいサイズ感ながらも、世界観を凝縮したデザインです。

ユートレジャーコンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップ、アニメイト通販にて取り扱います。





































































■『テイルズ オブ』シリーズとは

ファンタジー世界を舞台にキャラクター達の冒険・成長・絆の物語が描かれる



幾多の別れを乗り越えて、世界の命運を賭した旅路の果てにかけがえのない、大切な仲間と出会うゲームシリーズ



『テイルズ オブ』シリーズは家庭用ゲーム・アプリ・ファンイベント・グッズ・アニメーションなど多岐にわたる展開で、今も新しい物語を紡いでいます



◆テイルズチャンネル+ 公式サイト:https://tales-ch.jp/

◆テイルズチャンネル+ 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/tales_ch





■Tales of ARISE - Beyond the Dawnとは

炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。



「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」は、2021年に発売した「Tales of ARISE」のエンディング後を描いた新規大型DLCです。



-STORY-



双世界の宿命を賭けた戦いの後、アルフェンたちが新たに出会ったのはレナ人の領将〈スルド〉とダナ人の間に生まれた少女「ナザミル」だった。



やがて仮面の呪いに堕ちてしまう少女の運命を6人は変えることができるのか?



固い絆で結ばれた仲間たちと共に、再び世界を駆け巡れ。





■タイトル名:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

■ジャンル名:心の黎明を告げるRPG

■対応機種:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/ Xbox Series X|S/Xbox One /STEAM(R)

■発売日:2023年11月9日(木)配信・発売

■公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Tales_of_ARISE



ユートレジャーについて





「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。

細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure



■株式会社ユートレジャー(U-TREASURE) https://u-treasure.jp/





